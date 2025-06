Le restylage de la Mercedes-AMG S63 va attendre le début de l’année 2026 pour se montrer.

Pour Mercedes le passage au tout électrique pour l'ensemble de la gamme n’est pas pour tout de suite. Alors que la firme voulait dans un premier temps aller le plus vite possible pour disposer d’une gamme 100 % électrique, elle a depuis modifié son objectif. Bien entendu, les modèles sur batteries vont se multiplier dans le catalogue du constructeur de Stuttgart, mais on va également conserver le plus longtemps possible des modèles thermiques.

Une gamme thermique va donc séjourner aux côtés d’une gamme électrique et cela, pendant un bon moment. On vient de voir la nouvelle Mercedes CLA qui est électrique, mais qui dispose aussi de motorisations thermiques, afin de conserver un niveau de production et de ventes assez important. Les restylages vont également se multiplier pour conserver des modèles thermiques en ordre de marche jusqu’en 2035.

Autonomie accrue avec les motorisations plug-in

Pour ce qui concerne la Mercedes Classe S, il s’agit de son premier restylage puisque l’actuelle génération de ce modèle est arrivée sur le marché en 2020 et ce n’est que l’an prochain que la version restylée fera son apparition. Parmi les modèles les plus performants de cette Classe, on trouve la Mercedes-AMG au cœur de V8 hybride rechargeable de 802 ch. Le niveau de puissance ne devrait pas être modifié lors du lifting, mais il pourrait y avoir en revanche une plus grosse batterie pour le moteur électrique afin de disposer d’une autonomie électrique proche des 100 km (contre seulement 31 km actuellement).

Des étoiles dans les yeux

C’est au niveau du style que les modifications seront les plus nombreuses, avec un changement des graphismes lumineux à l’avant comme à l’arrière. Mercedes veut généraliser sur ces autos, qu’elles soient de nouvelle génération ou restylées, le principe des étoiles lumineuses dans les projecteurs et dans les feux. La Classe S n’y avait pas droit jusqu’à présent, ce sera chose faite avec le restylage. Il y aura aussi des modifications en ce qui concerne les bouliers et la calandre. Enfin, la Mercedes Classe S embarquant un maximum d’électronique, la mise à jour des différents logiciels intégrés devrait être à l’ordre du jour.