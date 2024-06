Mercedes Classe S : l’Étoile prépare enfin son restylage !

Alors que l’on pensait qu’il arriverait cette année, le lifting de la Mercedes Classe S devrait être dévoilé en 2025. Les prototypes qui ont été photographiés par nos chasseurs de scoop prouvent que la marque à l’étoile étudie de près la remise à niveau de son fer de lance. À l’instar de nombreux modèle disposant sous leur capot de moteurs thermiques, la marque allemande va essayer de les faire durer le plus longtemps possible.

Pour son restylage, en observant de près les quelques photographies prises par nos chasseurs de scoop, on s’aperçoit que la partie avant va subir le plus de transformations. C’est particulièrement flagrant au niveau de la calandre qui est plus haute et descend très bas, au point qu’elle se retrouve légèrement couverte par la plaque d’immatriculation.

Il semble également que les projecteurs subissent une évolution sans être encore totalement sûr que ce que nous voyons soit les projecteurs définitifs. Mercedes en est encore au tout début des essais de cette Mercedes Classe S Phase 2 qui n’arrivera sur le marché qu’au milieu de l’année prochaine.

Une Mercedes Classe qui pourrait durer plus de sept ans.

Pour Mercedes, les jours des modèles thermiques étant comptés en Europe (interdiction de vente de modèles thermiques neufs en Europe en 2035), à l’instar de ce que l’on voit avec la préparation du deuxième restylage du SUV Mercedes GLE, il convient de faire durer le plus longtemps possible les modèles à moteur thermique sur le continent européen. C’est pourquoi la Mercedes Classe S Type 223 pourrait voir sa carrière se prolonger au-delà des sept ans qui sont généralement le temps prévu avant qu’une auto se renouvelle.

Face à la concurrence des Audi A8 (vieillissante) et surtout de la BMW Série 7 dans cette catégorie des grandes berlines de luxe, la Mercedes Classe S devrait une nouvelle fois muscler son jeu en proposant de nouveaux équipements encore plus high-tech. Il y aura sans aucun doute une mise à jour des aides à la conduite, la Mercedes Classe S étant l’une des premières autos du marché à proposer la conduite autonome de niveau 3.

Une gamme qui devrait être reconduite.

En ce qui concerne les motorisations de la Mercedes Classe S, elles devraient être reconduites. Tandis que les versions Maybach qui coiffent la gamme de cette grande berline, elles devraient également être reconduites, mais pour le moment nos chasseurs de scoop n’ont pas rencontré ces modèles très luxueux qui disposent d’une proue spécifique.