Cette miniature de R32 GT-R est en réalité une vraie voiture capable de circuler sur la route

Non, cette Nissan Skyline R32 GT-R toute mignonne façon Chibi n’est pas un dessin partagé avec l’IA pour l’intégrer dans une photo. L’auto en question est en fait une minuscule kei car Suzuki Twin recarrossée pour imiter la sportive japonaise de légende. Un travail impressionnant présenté lors du Tokyo Auto Salon et signé par le préparateur Rocket Bunny.

Difficile de reconnaître la citadine avec un tel kit carrosserie. L’urbaine troque ses projecteurs ronds contre les feux de la R32 reconnaissable au premier coup d’œil, tandis que la poupe adopte les quatre cercles rouges de la Skyline. Pour compléter le tout, des ailes larges, un aileron, des jantes aluminium à flancs tirés et un habitacle avec arceau, baquets et volant tulipé sont de la partie.

En rupture de stock

Véritable phénomène du show nippon, cette Skyline R32 GT-R très kawaii demande donc une Suzuki Twin et le montage d’un kit carrosserie facturé l’équivalent de 3 622 euros. Une somme plutôt correcte face au rendu hors du commun. Pour preuve, cette référence est déjà en rupture de stock chez Rocket Bunny. De nouveaux exemplaires arriveront prochainement dans leur atelier pour satisfaire les fans du genre.