Quand on avait peur pour cet équipement de nos voitures

Commercialisé dans les années vingt, puis intégré dans les années trente, l’autoradio était alors un appareil lourd, encombrant (il fonctionnait avec des lampes) et très cher. Trop d’ailleurs (jusqu’à 25 % du prix d’une voiture), puisque les constructeurs qui avaient commencé à le proposer en option l’ont retiré. Les années cinquante ont vu une certaine expansion de l’autoradio, qui demeurait pourtant cher et lourd, mais durant la décennie suivante, l’avènement du transistor en a réduit la taille, puis le prix.

Les constructeurs ont commencé à prévoir un emplacement spécifique dans le tableau de bord pour installer un poste, chose qui s’est généralisée dans les années 70. A cette époque, les cartouches puis les cassettes, inventées et améliorées constamment par Philips, ont rendu l’autoradio bien plus attirant. Les gammes, signées Alpine, Blaupunkt, Clarion, Grundig ou Kenwood notamment, se sont développées tous azimuts, ce qu’a renforcé l’apparition de systèmes hi-fi, avec égaliseur et ampli séparé, le tout à prix d’or.

Puis, dans les années 80, les tarifs ont baissé en même temps que l'afficheur digital et le compact-disc ont commencé à faire tache d’huile. Il fallait bien ça pour profiter des tubes du Top 50 ! L’offre s’est considérablement développée, les hypermarchés et centres-autos dédiant de vastes espaces aux systèmes audios pour voitures.

Même la plus modeste citadine s’en voyait équipée par son propriétaire, décuplant ainsi les… vols. Vitres cassées, tableau de bord abimé, et autoradio envolé. « Y en a qui vont jusqu’à flinguer pour sauver leur autoradio », chantait Renaud dans son tube Miss Maggie. C’était vrai ! Pour remédier à ces vols, les fabricants ont pensé à quelques astuces. D’abord, l’appareil extractible, dès les années 60.

Mais cela coûtait extrêmement cher, alors dans les eighties, ils ont développé un dispositif plus simple, à tiroir. On coupait le moteur, on retirait son poste, et on se rendait où on voulait avec : au bureau, chez soi, chez des amis. Cela dit, ça n’était pas très pratique, alors souvent, on se contentait de le planquer sous les sièges. Ça suffisait parfois, votre serviteur ne s’étant ainsi jamais fait dérober le sien.

Conscients du défaut, les fabricants ont ensuite imaginé la façade détachable, bien plus pratique… On la mettait dans sa poche de veste (ou dans un sac), quand on ne se contentait pas de la cacher dans la boîte à gants. Seulement… On la perdait parfois, et là, adieu autoradio (ça m’est arrivé). Il en allait de même avec la carte qu’on devait insérer dans le poste pour l’activer, un principe qui n’a jamais vraiment pris. La solution pérenne contre le vol ? Elle viendra des constructeurs dans les années 90.

C’est à cette époque qu’ils ont commencé à dessiner des autoradios pour qu’ils ne s’insèrent que dans le tableau de bord d’un modèle spécifique (même si la hifi des Renault années 80 préfigurait ce principe). J’avais ça dans ma Fiat Bravo 1.8 GT de 1996, et là, plus de crainte de se le voir dérobé par un voleur à la roulotte, puisque toutes les Bravo/Brava en avaient un ! Les marques ont perfectionné le principe, en éclatant l’autoradio façon puzzle : façade en bas du tableau, afficheur déporté sur le haut, ampli séparé. Inviolable, sauf à démonter l’habitacle, ce qui prend beaucoup trop de temps.

Désormais, les autoradios n’existent pratiquement plus en tant que tels dans les voitures neuves. Ils s’intègrent dans les écrans multimédias, omniprésents pour le meilleur comme pour le pire. Les plus mélomanes s’en émeuvent car il est devenu très compliqué d’améliorer la sono de sa voiture. Sans oublier que la radio hertzienne est vouée à disparaître, ce qui n’ira pas sans poser problèmes dans les autos non équipées d’un récepteur DAB…