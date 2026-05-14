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Renault Twingo

Route de nuit

Twingo : inépuisable inspiratrice

Dans Loisirs / Expositions

Serge Bellu

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Le jeudi, c’est le jour où les routes (de nuit) de l’automobile et de la culture se croisent ou convergent.

Twingo : inépuisable inspiratrice

Née en 1992, la Twingo a fini par être reconnue comme une véritable icône du design contemporain. Depuis quelques années, elle a déjà inspiré plusieurs créateurs.

En 2023, Sabine Marcelis avait donné sa propre interprétation de la Twingo à l’occasion du trentième anniversaire de son lancement commercial.

Son projet jouait sur les contrastes, les matières, les vides et les pleins.

La nouvelle Twingo E-Tech - quatrième du nom - est une formidable transposition moderne de la création originale de 1992 alors que les évolutions de 2007 et de 2014 n’ont jamais été convaincantes.

Entre BD et réalité.

Entre BD et réalité.

Renault a donné carte blanche à l’artiste américain Joshua Vides qui a réalisé son œuvre en direct au défilé Renault sur les Champs-Élysées à Paris du 8 au 13 avril. Il a transformé un exemplaire de la citadine électrique lors d’une performance ouverte au public.

Pendant ces cinq jours, Joshua Vides est intervenu en temps réel devant les visiteurs au cours de deux sessions. Sous le regard médusé des spectateurs, l’artiste a transfiguré la Twingo au rythme de son geste.

Une œuvre née sous les yeux du public.
Une œuvre née sous les yeux du public.

Le plasticien a appliqué à la Twingo son style graphique emblématique qui joue sur le noir et blanc en nous plongeant dans le monde du croquis par la voie du fantastique et de l’imaginaire.

Le style de Joshua Vides reprend le langage pictural de la bande dessinée qui oscille entre fiction et réalité. Joshua Vides fait ainsi entrer la Twingo dans un univers irréel qui sied à sa personnalité en devenant le support d’une performance originale.

Le produit industriel s’est mué en œuvre immersive qui met en résonance art contemporain, design automobile et culture populaire.

L’artiste américain Joshua Vides.
L’artiste américain Joshua Vides.

La Twingo de Joshua Vides est exposée dans le nouvel espace culturel de Renault jusqu’au 9 juin dans le cadre de l’exposition Pop Art Car.

Cette œuvre rejoindra ensuite la collection d’art du Fonds Renault.

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