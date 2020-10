Hyundai i10 VS Renault Twingo : petites ambitions - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Les citadines n’ont plus vraiment le vent en poupe. Et pour cause, leur mise aux normes et dépollution sont désormais difficilement rentabilisées par leur prix de vente. Dans ce contexte difficile, la Renault Twingo continue de parader en tête des ventes.

dailymotion

La petite au losange a d’ailleurs profité d’un restylage plus important qu’il n’y paraît l’an dernier (nouvelle motorisation, suspensions revues, design extérieur et intérieur modernisé). Hyundai quant à lui semble moins effrayé par la conjoncture et lance sur le marché une nouvelle génération de l’i10. Elle s’affirme par son style, se dote d’un équipement digne des plus grandes et améliore ses prestations sur la route.

Le constructeur coréen n’a pas encore évoqué le possible lancement d’une version électrique. Pourtant, la fée électricité semble faire consensus auprès des constructeurs pour apporter le salut au sein de ce segment. La Twingo elle-même s’y est convertie, tout comme la triplette du groupe Volkswagen (Up!, Mii et Citigo), la nouvelle Fiat 500 et même Smart, qui a totalement abandonné le thermique pour sa gamme. En attendant cette électrification généralisée, nous avons donc présenté la nouvelle coréenne à notre star nationale. Et force est de constater que notre challenger est sacrément bien armé.

Aspects pratiques : la Twingo souffre de son architecture

Et cela commence par un esprit pratique nettement plus affûté pour la Hyundai. Gardons en tête que notre Twingo est une propulsion avec un moteur monté sur le train arrière, une particularité architecturale qui a une incidence sur à peu près tout… D’abord, l’espace intérieur. La française subit ici l’utilisation de la plateforme qu’elle partage avec ses cousines Smart. L’habitabilité est en net retrait, qu’il s’agisse du premier, deuxième rang ou dans le coffre.

On est haut perché sur la banquette arrière, la largeur vient à manquer et l’espace aux jambes est juste pour les plus 1,70 m (voire inexistant si le conducteur est de grande taille). Dans l’absolu, le bilan est donc moyen, mais il devient médiocre si l’on compare à ce que propose l’i10. C’est simple, on pourrait se croire dans un modèle de la catégorie supérieure. La banquette, en plus d’être plus confortable, accueille deux adultes qui auront de l’espace pour leurs jambes. Détail qui a son importance, les vitres arrière descendent, contrairement à celles de la Twingo qui s’entrebâillent grâce à un compas.

Côté coffre, même bilan. Celui de la Twingo pointe à 220 l quand celui de sa rivale en offre 30 de plus. Par ailleurs, la présence du moteur en dessous impose un seuil de chargement très haut et rend impossible l’installation d’un plancher réglable, comme sur l’i10… Une coréenne décidément très bien pensée qui enfonce le clou en proposant en option une cinquième place. Côté aménagement, on a clairement à faire à deux écoles. La Hyundai, décidément très sérieuse, privilégie l’ergonomie (idéale), le sérieux de fabrication et évoque davantage les catégories supérieures, quitte à proposer une planche de bord vraiment tristoune.

Dans la Twingo, en comparaison, c’est la fête. Aménagement moins classique, ludique dans ses décorations avec des inserts couleur carrosserie, l’intérieur est autrement plus fun. Dommage, encore une fois, que la position de conduite façon tabouret vienne ternir le bilan. Dans les deux cas, les volants ne sont pas réglables en profondeur.

Pratique Renault Twingo 1.0 SCe 75 Intens Hyundai i10 1.0 67 Edition Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,3 /20 13,6 /20 Explication des critères de notation

Équipement : une Hyundai plus techno et plus généreuse

Pour ce comparatif, nous avons choisi le moteur d’entrée de gamme 1.0 (67 ch pour l’i10, 75 ch pour la Twingo), couplé à leur finition la plus haute. Dans cette configuration la coréenne en version Edition s’affiche à 15 500 € quand la Twingo Intens démarre à 14 900 €. Or, Hyundai propose déjà 900 € de remise sur sa citadine.

Voilà qui ne fait pas les comptes de la Twingo qui facture par ailleurs la caméra de recul (450 €), l’alerte de franchissement de ligne (200 €) et le capteur de pluie enfermé dans un pack incluant la climatisation automatique (400 €), des équipements fournis d’office chez Hyundai (hors clim’ auto.). De plus, la Twingo marque un léger retard technologique puisqu’elle n’est dotée ni d’un freinage automatique d’urgence (avec reconnaissance des piétons sur l’i10), ni de l’aide au maintien de file actif (dont on peut largement se passer, certes). Plus chère de 1 350 € pour un équipement technologique moins fourni, la française pâtit de la modernité et de la générosité de la coréenne.

Rapport prix/équipements Renault Twingo 1.0 SCe 75 Intens Hyundai i10 1.0 67 Edition Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 14 /20 14,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : l’argument imparable de la garantie Hyundai

La Hyundai i10 part avec un sacré avantage à ce chapitre, grâce à sa dotation plus riche pour un prix catalogue plus contenu. Pour le reste, nos deux rivales se situent dans la tranche neutre du nouveau malus écologique et les consommations très basses dans les deux cas (environ 6,8l/100 km relevé pendant notre essai) ne permettent pas de dégager un avantage. En revanche, la garantie de cinq ans proposée par le constructeur coréen achève la Twingo dont la couverture ne s’étale que sur 24 mois.