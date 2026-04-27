Ça y est, la Twingo première génération déboule dans Gran Turismo 7

La Renault Twingo première du nom fait enfin son entrée dans Gran Turismo 7. Et il était temps : avec ses 55 chevaux et son charme insolent, la petite française devient une base parfaite pour les délires mécaniques les plus improbables. Une mise à jour modeste en apparence, mais qui réussit l’exploit de faire cohabiter icône populaire, rareté allemande et hypercar chinoise électrique.
Dans sa robe joviale et ses couleurs acidulées, la citadine de la marque au losange débarque avec ses modestes 55 chevaux. Une puissance à peine suffisante pour dépasser un vélo lancé, mais dans l’univers de Gran Turismo, c’est surtout une base parfaite pour les préparations les plus humoristiques. Turbo, swap moteur -certains évoquent même la possibilité d’y installer un bloc Honda K24- tout devient possible. Comme si cette minuscule française avait toujours rêvé d’une seconde vie sous stéroïdes.
Mais via cette mise à jour 1.69, la petite française n’est pas venue seule. À ses côtés, une Porsche 911 Turbo S Leichtbau 1993 rarissime et allégée distille une brutalité bien plus traditionnelle. Et pour compléter ce trio, la Yangwang U9 impose ses plus de 1200 chevaux électriques histoire de rappeler que le monde a légèrement évolué depuis les années 90.
Des nouvelles courses et variantes pour les circuits
Cerise sur le gâteau, la mise à niveau gratuite ajoute à cela quelques épreuves inédites et des circuits comme Interlagos ou Yas Marina dans des versions revisitées. Reste maintenant à espérer que la Twingo moderne viendra elle aussi réclamer son quart d’heure de gloire virtuelle avec sa bouille préservée et sa mécanique survoltée.
Elle est mignonne, la petite Renault. Et continue de plaire sur le marché de l'occasion. Il faut dire que sa bouille malicieuse, sa présentation gaie, ses astuces d'aménagement intérieur et sa place vraiment importante pour son gabarit restent des atouts fort convaincants. Et elle se trouve, vu son ancienneté, dans une très large fourchette de prix. L'offre est généreuse et vous pourrez trouver sans difficulté le modèle qui vous convient.
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