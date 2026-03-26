Un Américain se prépare à dépenser une somme folle pour cette Twingo

Dodge Viper, Porsche 911 SC Slantnose, Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Countach, Shelby Cobra, GMC Typhoon ou encore BMW M3 : les occasions ne manquent de dépenser des dizaines de milliers de dollars voire des centaines de milliers de dollars dans le parc du garage Mikalyzed à Miami. Mais parmi ces véhicules qui cumulent de nombreux cylindres et des puissances musclées se cache une petite citadine bien connue chez nous : une Renault Twingo 1.

Un exemplaire de l’urbaine française est en effet proposé par le revendeur avec une présentation soignée. La Twingo de 1996 nettoyée et photographiée sous tous les angles se dévoile avec son coloris vert véronèse métallisé, son toit ouvrant, ses jantes alu et son habitacle tout en rondeurs. Un ensemble qui surprendra assurément les autres usagers de la route habitués des voitures beaucoup plus grandes.

Un prix élevé

Ce qui est rare est cher. Et aux États-Unis, il n’est pas simple de trouver une Renault Twingo de première génération dans les petites annonces. Du coup, le tarif de la citadine donne le tournis : 20 000 dollars. Une coquette somme qui représente au cours actuel la bagatelle de 17 350 euros. Détail amusant, avec un kilométrage équivalent de 105 000 kilomètres, de nombreux exemplaires sont proposés chez nous sous les 5 000 euros.