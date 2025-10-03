Une Twingo monster truck se cache en Espagne
La conception d’un monster truck implique généralement l’utilisation d’un pick-up américain ou d’un véhicule utilitaire au look rétro. Dans ce cas de figure, la carrosserie retenue concerne une voiture bien française : la Renault Twingo.
L’intérêt d’un monster truck réside dans le fait d’évoquer la puissance brute avec un gros V8, des suspensions démesurées et un look typiquement américain avec une carrosserie de pick-up F-150 ou de Ford des années 40. Le parque Warner situé à environ 25 kilomètres de Madrid voit les choses de manière totalement différente avec une coque de petite citadine très connue chez nous.
Le modèle en question n’est autre que la Renault Twingo de première génération. Les séquences partagées par un spectateur sur le réseau social Instagram montrent la petite urbaine française équipée de grosses roues et d’une livrée façon voiture de police. Son conducteur en uniforme d’agent de patrouille salue la foule sur son passage.
Un accessoire de cinéma
Cette Twingo monster truck fait partie d’un spectacle du parque Warner ouvert en 2002 non loin de la capitale espagnole. Ce parc reprenant les thèmes du célèbre studio de cinéma s’étend sur cinq zones totalisant 150 hectares et accueille chaque année jusqu’à 2 millions de visiteurs.
