Mais comment cette jeune conductrice a-t-elle pu atteindre 168 km/h en grand excès de vitesse au volant d’une vieille Twingo 1 ?

« Aucun intérêt d’acheter une voiture aussi puissante, on ne peut plus rouler aujourd’hui en France ». Voilà ce qu’on lit souvent en commentaires de nos articles concernant des voitures dont la puissance dépasse les 200 chevaux.

A l’heure où on peut désormais théoriquement aller en prison dès le premier grand excès de vitesse, la répression décourage effectivement certains automobilistes à envisager de rouler dans des voitures aux performances de pointe. Mais comme l’illustre parfaitement cette nouvelle prise des gendarmes, il n’y a de toute façon pas besoin de rouler dans un véhicule à hautes performances pour perdre son permis. On peut même le faire dans une voiture à la puissance très modeste.

168 km/h en Twingo 1

Sur son compte Facebook, la gendarmerie du Gard rapporte l’interception récente d’une jeune conductrice au volant d’une Renault Twingo de première génération. Développant entre 55 et 75 chevaux selon la version, cette micro-citadine peut atteindre entre 150 et 168 km/h en vitesse de pointe d’après la fiche technique du modèle.

Eh bien ce dernier chiffre, c’est bien celui mesuré par les gendarmes lors du contrôle de vitesse de l’exemplaire figurant sur la photo. Elle conduisait visiblement « à fond » sur une route mouillée, la RN 106 limitée à 110 km/h. Même s’il s’agit là visiblement de la vitesse mesurée et non de la vitesse retenue, la sanction a été immédiate : retrait du permis de conduire (que la conductrice n’avait que depuis un an) et saisie du véhicule.

Pas de prison ?

Rappelons que depuis la toute fin de l’année dernière, ce genre d’infraction est considérée comme un délit routier même sans récidive. Il est théoriquement possible de risquer jusqu’à trois mois de prison et une suspension du permis pendant trois ans. Mais la loi prévoit aussi désormais une amende forfaitaire délictuelle de 300€ minorée à 250€ en cas de paiement dans les 15 jours. Reste donc à savoir quelles sanctions seront choisies par le tribunal administratif à la suite de cette verbalisation.