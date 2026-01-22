Juin

Porsche 718 Boxster Electric (Électrique)

C’est désormais la fin de la mise au point de la nouvelle génération de Porsche 718 Boxster qui devrait commencer à être commercialisée dans le courant de l’année 2027 après une présentation en 2026. Utilisant la nouvelle base technique SSP du groupe Volkswagen fortement remaniée par Porsche, la Porsche 718 Boxster Electric ne disposera pas de batteries dans le plancher, mais derrière les sièges du conducteur et du passager. Il s’agit de la nouvelle architecture « e-core » que met en avant la marque allemande. Elle permet d’avoir un centre de gravité le plus bas possible sans perturber la position de conduite du conducteur qui sera toujours assez basse comme dans l’actuelle Porsche 718 Boxster. Une Porsche Boxster thermique qui va rester au catalogue pendant encore quelque temps dans sa version la plus sportive la Porsche 718 Spyder RS. Une Porsche Boxster thermique dont une nouvelle génération va apparaître vers la fin de la décennie, puisque la marque allemande s’est décidée à modifier le berceau arrière de la plateforme SSP pour qu’elle puisse accueillir un moteur thermique.

Juillet

Polestar 6 Roadster (Électrique)

Utilisant une structure composée de différents alliages d’aluminium anodisé, assemblés par collage structurel, puis traités thermiquement au four, la Polestar 6 dispose d’une architecture électrique de 800 volts et pour la version haut de gamme de deux électromoteurs d’une puissance cumulée de 884 ch et de 900 Nm de couple. La vitesse maximale est de 250 km/h et ce modèle pourra effectuer le passage de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Cette auto qui s’inspirera du concept-car « O2 » de 2022, proposera également des versions moins puissantes et ne sera pas une série limitée, puisque plusieurs milliers d’exemplaires seront produits chaque année. Pour le moment, seule l’édition LA de 500 exemplaires a été proposée à la vente au prix estimé de 200 000 € et ces 500 exemplaires ont tous été commandés. Ce roadster 2 + 2 (petites les places arrière) affiche une ligne inspirée de l’aéronautique que ce soit sur le plan aérodynamique comme celui du style.

Août

Lamborghini Temerario Spyder (Thermique)

Normalement c’est dans les 12 à 18 mois après la présentation de la version coupé qu’arrive la version spyder d’un modèle chez Lamborghini. C’est pourquoi la version Spyder de la Lamborghini Temerario pourrait bien être présentée vers la fin de l’été. Sous le capot de ce modèle sportif, on devrait retrouver le moteur V8 biturbo hybride de 920 ch qui équipe aujourd’hui la Temerario. Grâce à cet équipage, le cabriolet devrait afficher des performances équivalentes avec une vitesse maxi à 343 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes. Sorte de sèche-cheveux géant, ce modèle devrait disposer d’une capote souple ce qui, par rapport à un toit rigide escamotable, limite le surpoids et la hausse du centre de gravité.

Novembre

Mazda MX-5 (Thermique)

Il y aura bien une cinquième génération de la petite Miata et celle-ci pourrait être présentée en fin d’année pour une commercialisation vers la fin de 2027. Alors que l’actuelle génération est présente sur le marché depuis 2015 et a déjà fait l’objet de plusieurs évolutions, Mazda devrait la mettre prochainement à la retraite pour accueillir une nouvelle génération qui sera toujours équipée d’un moteur thermique associé à une boîte de vitesses manuelle. La future Mazda MX-5 devrait recevoir sous son capot le nouveau bloc quatre cylindres SkyActiv-Z de 2,5 litres qu’utilisera aussi le nouveau SUV Mazda CX-5. Il n’y aura pas forcément d’augmentation de la puissance (la Mazda MX-5 dispose d’un bloc de 132 ch mais elle existe ailleurs avec un bloc deux litres de 184 ch) et la Mazda MX-5 devrait être aussi légère que celle qu’elle remplacera de manière à avoir un rapport poids/puissance performant. Le design de ce nouveau modèle devrait s’inspirer vraisemblablement de celui du concept-car Mazda Iconic SP (qui est un coupé) que l’on a découvert au Salon de Tokyo 2023.

Décembre

Ferrari Amalfi Spider (Thermique)

Ferrari pourrait bien proposer à la fin de l’année la première vision de son spider sur base de Ferrari Amalfi. Celle qui est la remplaçante de la Ferrari Roma n’existe pour le moment qu’en carrosserie coupé alors que la version découvrable de la Roma qui date de trois ans poursuit son chemin, mais sa carrière pourrait être stoppée rapidement pour laisser place à une Amalfi Spider dans le courant de l’année 2027. Cette Ferrari Amalfi Spider se verra dotée du même moteur que le coupé, un bloc V8 biturbo de 3,9 litres de cylindrée dont la puissance est de 640 ch et 760 Nm de couple. La Ferrari Amalfi Spider devrait conserver une capote souple qui sera capable de se replier dans son emplacement même en roulant (à 60 km/h maxi), afin de mieux profiter des vocalises du moteur V8.