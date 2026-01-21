Subaru dégaine des offres de locations hors-norme pour plaire aux Français avec ses nouvelles voitures électriques

Depuis cinq ans, la marque Subaru est l’ombre d’elle-même chez nous. La fiscalité de notre pays lui a fait beaucoup de mal et le Solterra débarqué en 2024 n’avait ni son prix, ni son autonomie pour convaincre. L’année dernière, la marque n’a enregistré que 22 ventes, soit 18 fois moins que Ferrari ! Pour Subaru, il est grand temps de réagir, mais comment ?

La réponse s’appelle Uncharted, ce SUV électrique cousin du Toyota C-HR + qui, selon Subaru, devrait représenter 50 % des ventes. Mais de quelles ventes parle-t-on ? La firme nippone envisage de vendre en 2026 entre 300 et 500 unités et d’atteindre 1 500, voire 2 000 exemplaires en 2027. Pour Subaru, il s’agit donc d’une conquête totale.

Le SUV compact (4,51 m) tant attendu est prévu en mai prochain. Pour marquer sa différence et séduire le public, il mise sur son prix : à partir de 36 990 €. Un tarif, bien inférieur à celui du Toyota (39 600 €) qui en fait l’un des modèles les plus abordables du segment. Ce n’est pas tout, puisque la marque propose également son modèle pour 399 €/mois, sans apport.

A ce prix, vous avez droit à la version de base de (traction) forte de 165 ch et pouvant parcourir jusqu’à 451 km. De série, l’Uncharted dispose de la recharge de 22 kW, de la pompe à chaleur, du planificateur d’itinéraire, de la caméra de recul ou encore des sièges avant chauffants. Le second niveau 2Xperience cumulant un électromoteur de 221 ch et une batterie de 77 kWh de capacité peut aller plus loin : 588 km contre 41 990 €.

Prix Subaru Uncharted :

2Xstart (traction, autonomie standard) : 36 990 €

2Xperience (traction, grande autonomie) : 41 990 €

4Xperience (4x4, performance) : 47 990 €

Pour épauler l’Uncharted dans sa conquête, Subaru lancera dès le mois de février le Solterra restylé. Là aussi, son positionnement est agressif en étant proposé à partir de 48 990 € lorsque le Toyota BZ4x est facturé 51 400 € ou 499 €/mois sans apport. Développant 342 ch via ses quatre roues motrices et parcourant jusqu’à 509 km, il est disponible en deux finitions dont la première propose la pompe à chaleur, le planificateur d’itinéraire, le régulateur adaptatif, la caméra 360°, les radars de stationnement avant et arrière…

Prix Subaru Solterra :

4Xperience (4x4) : 48 990 €

4Xperience plus (4x4) : 52 990 €

Enfin, un troisième modèle est dans starting-block, le E-Outback prévu en juin prochain. Il s’agit d’un break, électrique bien sûr, plutôt haut sur pattes et long de 4,83 m. Comme les deux autres modèles, il s’agit d’un cousin d’une Toyota, en l’occurrence le BZ4x Touring avec qui il partagera les moteurs d’une puissance cumulée de 375 ch et la batterie de 74,7 kWh. Pour le moment, les tarifs ne sont pas connus.

Dix ans de garantie ou 200 000 km

Pour rassurer les plus réticents, Subaru assure l’entièreté de toutes ses voitures jusqu’à dix ans ou 200 000 km. Côté recharge, elle affirme également des temps de recharge identiques entre + 25° et - 10°, c’est-à-dire 28 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne délivrant 150 kW.

Clairement, Subaru revient de loin, mais la politique tarifaire devrait pousser les clients à se diriger dans son réseau (35 points de vente). Les objectifs seront-ils atteints ? Réponse en fin d’année.