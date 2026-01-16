Vous ne devinerez jamais combien il s'est vendu de Subaru en France l'année dernière

Subaru a vendu 936 000 voitures neuves dans le monde sur l’année fiscale 2025 (de mai 2024 à mai 2025). Rien qu’aux Etats-Unis, où le constructeur japonais reste une marque automobile majeure, Subaru a écoulé 643 591 véhicules neufs sur les douze mois de l’année 2025.

Mais en Europe, la situation de Subaru est très différente : alors qu’elle profite très largement de ses voitures thermiques à prix serré Outre-Atlantique, elle ne peut plus écouler ces modèles sur le Vieux Continent où ses moteurs très énergivores deviennent de moins en moins compatibles avec les normes locales. Chez nous en France, Subaru ne commercialise d’ailleurs plus que son SUV Solterra 100% électrique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne reste plus rien de la marque qui parvenait encore à vendre plusieurs milliers d’autos chaque année jusqu’au début du siècle !

22 Subaru neuves immatriculées en France en 2025 !

D’après les chiffres de AAA Data et NGC Data utilisés par l’analyste Bertrand Moreau, Subaru n’a écoulé que 22 voitures neuves en France en 2025. Oui, la marque autrefois connue pour ses véhicules familiaux à transmission intégrale et ses sportives compactes a vendu moins d’autos chez nous que Maserati (109), Bentley (55), Ferrari (403), Lamborghini (145) ou même Morgan (25) !

Et encore, l’essentiel de ces immatriculations concerne d’après Bertrand Moreau les flottes d’entreprises, avec aussi quelques exemplaires de démonstration. En clair, plus personne n’achète de Subaru en France !

Le Solterra n’avait rien de compétitif

Il faut rappeler qu’avec un prix de base fixé à 59 990€ lors de son arrivée sur le marché français en 2024, le Subaru Solterra n’avait rien de compétitif puisqu’il composait à ce prix avec des performances électriques très moyennes. Malgré une remise de 10 000€ toujours pratiquée aujourd’hui et une formule de location intéressante ajoutée en 2024, personne n’a voulu investir dans cette auto.

Il vient d’être restylé et pourrait « rebondir » à condition d’adoucir son prix pour devenir plus intéressant dans la catégorie des SUV familiaux électriques. La marque va aussi lancer bientôt les Uncharted et E-Outback avec un potentiel sans doute plus important pour le premier cité.