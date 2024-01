En bref : SUV électrique 218 ch 4 roues motrices À partir de 59 990 €

Subaru compte parmi les marques les plus atypiques du marché. La simple évocation de ce nom rappelle, évidemment, des transmissions intégrales ultra-efficaces, mais aussi des moteurs puissants et hors du commun, en particulier le quatre cylindres à plat turbo qui a équipé les déclinaisons sportives de l'Impreza, entre autres. On pense également aux titres de cette dernière en Championnat du Monde des Rallyes aux mains Colin Mc Rae, Richard Burns et Peter Solberg. On se remémore également les breaks baroudeurs qui font encore le bonheur des montagnards comme le Forester, les coupés tels que l'original SVX qui recevait un six cylindres à plat, comme la Porsche 911, mais à l’avant.

Un moteur mélodieux qui a également équipé la berline Legacy et, beaucoup plus inattendu : le SUV 7 places Tribeca. Un rêve pour les pères de familles nombreuses. Et pour s'inscrire dans son époque quand cela lui était nécessaire, Subaru a tout tenté, même convertir son flat 4 au diesel ! Et plus récemment la micro-hybridation, notamment pour son nouveau petit SUV Crosstrek.

Sauf qu'à une époque où l'on parle surtout de 100 % électrique, cela ne suffit pas. La marque profite donc de sa collaboration avec Toyota pour lancer ce SUV "zéro émission", jumeau du bZ4X. Les cotes sont évidemment les mêmes avec 4,69 m de long pour 1,86 m de large, soit un gabarit proche du Forester, avec toutefois un profil coupé dans l’air du temps.

dailymotion Essai vidéo - Subaru Solterra (2024) : un SUV électrique de caractère ?

Par rapport au Toyota, le Solterra marque sa différence à l’avant avec une calandre hexagonale à contour noir, des feux de jour en forme de C et des antibrouillards ronds en bas du bouclier. À l’arrière, les différences sont plus ténues puisqu'elles s'en tiennent surtout à une signature lumineuse différente, la ligne reliant les feux n'étant plus de la partie.

Pas spacieux partout !

À bord, les passagers apprécieront l'espace généreux au niveau des jambes et au-dessus de la tête ainsi que la banquette moelleuse et bien creusée mais pointeront du doigt le gros plafonnier sans liseuses indépendantes. Le volume de chargement apparaît un peu juste au regard du gabarit avec 452 dm3 annoncé et hélas, aucun coffre avant n’est prévu pour améliorer les choses. Ceci dit, un bac profond permet d’isoler les câbles de recharge des bagages.

À l'avant, on retrouve évidemment le mobilier du BZ4x, à une nuance près : des palettes apparaissent derrière le volant pour régler aisément la force de récupération d'énergie à la décélération. Le design moderne et aérien de la planche de bord séduit, de même que le tissu gris chaleureux qui la recouvre. Par ailleurs, on apprécie la présence d'une console de réglage dédiée à la clim ainsi que la simplicité du système multimédia/GPS. Hélas, il semblerait que les ergonomes de Toyota ne soient jamais montés à bord des dernières Peugeot avant d'imaginer cette instrumentation en hauteur : manifestement pas assez relevée, celle-ci peut être masquée par la jante du volant… On regrettera également, comme sur le BZ4x, l'absence totale de boîte à gants.