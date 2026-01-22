Opel débarque enfin à Rétromobile : voici les trois pépites qu’il faut absolument découvrir ou redécouvrir

Puisque le succès du salon Rétromobile ne se dément pas, les constructeurs y réfléchissent de moins en moins à deux fois avant de se décider à y participer. C’est le cas d’Opel qui aura pour la première fois son propre stand.

Mercedes, Porsche ou encore Bentley, les marques prestigieuses ou de sportives s’exposent régulièrement à Rétromobile. C’est aussi le cas des généralistes comme Renault, Peugeot, Citroën ou encore Mazda. Le dernier à rejoindre la bande n’est autre qu’Opel.

La marque au blitz mettra en avant ses coupés sportifs, à commencer par le coupé Kadett C de 1978. Cette Kadett de troisième génération est apparue en 1973 et reste fidèle à la propulsion. Il n’est pas rare d’en voir aujourd’hui dans les courses de côte, aux moteurs atmosphériques hurlants dans les tours.

L’exemplaire du stand Opel est plus sage puisqu’elle est motorisée par un bloc 1.2 de 55 ch associé à une boîte de vitesses à quatre rapports. Le poids contenu de l’ensemble à 790 kg lui assure une certaine vivacité. Surtout, cette Kadett se révèle simple, robuste et fiable et plutôt jolie.

Avec la Monza GSE, Opel veut séduire une clientèle plus à son aise financièrement. Ce grand coupé fut produit entre 1978 et 1986 et inaugure le label GSE en 1983. Sous son capot se niche un six cylindres en ligne 3.0 développant 180 ch et 240 Nm de couple. Cette puissance très respectable lui permet d’accrocher 215 km/h en pointe, malgré une masse de 1 370 kg. Comme pour la Kadett, Opel reste fidèle à la propulsion sur sa Monza.

Si la marque Opel ne vient pas immédiatement à l’esprit lorsqu’on évoque le Groupe B, elle y a pourtant participé avec la Manta 400. Un exemplaire usine de 1983 se laissera approcher, équipé d’un arceau complet, de sièges baquets homologués et surtout d’un bloc quatre cylindres 2.4 développant 275 ch à 7 200 tr/min et pas moins de 300 Nm de couple. Avec seulement 980 kg à déplacer, cette propulsion doit inscrire de jolies virgules sur l’asphalte.

Cette Manta, surnommée « Lucky Car » est l’un des trois derniers exemplaires parmi les 17 construits. Elle a gagné au Rallye des 1000 Pistes avec à son volant Henri Toïvonen en 1982.

Toute la rédaction de Caradisiac vous attend sur son stand dans le hall 4 du salon Rétromobile. Quelle auto de collection acheter ? À quel prix ? Votre future voiture ancienne est-elle fiable ? Venez nous retrouver au cœur de la zone « Véhicules à moins de 30 000 € », les journalistes experts de Caradisiac répondront à toutes vos questions.