Vous allez vous rappeler des Renault Clio les plus excitantes de l'histoire au salon Rétromobile 2026

Renault s’associe systématiquement au salon Rétromobile pour faire la promotion de ses nouveautés du moment. Alors après la Twingo (pour occuper l’espace médiatique juste avant la présentation de sa quatrième mouture) mais aussi la R4 et la R5 par le passé, le constructeur losange s’occupe cette année de la Clio qui passe déjà à une sixième génération de modèle.

L’occasion de dévoiler une inédite version sportive de cette nouvelle Clio ? Évidemment que non, il n’y a hélas rien de prévu en la matière (même si le constructeur français dévoilera probablement bientôt des versions pour la Clio Cup et le rallye). En revanche, Renault exposera un grand nombre d’exemplaires du passé et surtout, quelques-unes des versions les plus intéressantes de l’histoire du modèle.

De la Williams à la Clio RS

Renault prépare un stand de 900 mètres carré avec cinq thématiques principales, les pôles « compétition », « nouveauté », « sport », « saga » et « luxe ».

Le premier exposera comme son nom l’indique plusieurs versions de course de la Clio, avec la Groupe A de 1991, la RS Super 1600 de 2002, la Clio 3 Cup et la Clio Maxi Kit Car de 1994. Du côté des autres pôles, il y aura l’incontournable Clio Williams de 1993, la RS de seconde génération (2000), mais aussi la Clio RS 3 R27 F1 Team de 2007, la très exclusive V6 ou, inversement, la Clio 1 RT de 1992, la Baccara de 1991 ainsi qu’une Initiale Paris de la cinquième génération.

La R5 Turbo 3E chez les supercars

Outre une ligne complète d’accessoires « The Originals Renault Garage », le constructeur amènera aussi la dernière R5 Turbo 3E électrique. Cette dernière ne se situera pas sur le stand du salon mais plutôt dans l’Ultimate Supercar Garage au pavillon 4. Elle y côtoiera ainsi les Ferrari, Bugatti, Aston Martin et autres machines d’exception.