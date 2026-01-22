Vous allez vous rappeler des Renault Clio les plus excitantes de l'histoire au salon Rétromobile 2026
Renault profitera du salon Rétromobile 2026 pour faire la pub de sa nouvelle Clio. La bonne nouvelle, c’est qu’il y aura quasiment tous les exemplaires les plus intéressants de l’histoire. Mais aussi la nouvelle R5 Turbo 3E, qui s’invitera chez les supercars.
Renault s’associe systématiquement au salon Rétromobile pour faire la promotion de ses nouveautés du moment. Alors après la Twingo (pour occuper l’espace médiatique juste avant la présentation de sa quatrième mouture) mais aussi la R4 et la R5 par le passé, le constructeur losange s’occupe cette année de la Clio qui passe déjà à une sixième génération de modèle.
L’occasion de dévoiler une inédite version sportive de cette nouvelle Clio ? Évidemment que non, il n’y a hélas rien de prévu en la matière (même si le constructeur français dévoilera probablement bientôt des versions pour la Clio Cup et le rallye). En revanche, Renault exposera un grand nombre d’exemplaires du passé et surtout, quelques-unes des versions les plus intéressantes de l’histoire du modèle.
De la Williams à la Clio RS
Renault prépare un stand de 900 mètres carré avec cinq thématiques principales, les pôles « compétition », « nouveauté », « sport », « saga » et « luxe ».
Le premier exposera comme son nom l’indique plusieurs versions de course de la Clio, avec la Groupe A de 1991, la RS Super 1600 de 2002, la Clio 3 Cup et la Clio Maxi Kit Car de 1994. Du côté des autres pôles, il y aura l’incontournable Clio Williams de 1993, la RS de seconde génération (2000), mais aussi la Clio RS 3 R27 F1 Team de 2007, la très exclusive V6 ou, inversement, la Clio 1 RT de 1992, la Baccara de 1991 ainsi qu’une Initiale Paris de la cinquième génération.
La R5 Turbo 3E chez les supercars
Outre une ligne complète d’accessoires « The Originals Renault Garage », le constructeur amènera aussi la dernière R5 Turbo 3E électrique. Cette dernière ne se situera pas sur le stand du salon mais plutôt dans l’Ultimate Supercar Garage au pavillon 4. Elle y côtoiera ainsi les Ferrari, Bugatti, Aston Martin et autres machines d’exception.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 1, 2 et 3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Photos (11)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération