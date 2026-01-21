Renault enterre sa division des voitures électriques Ampère et finit d’annuler la stratégie de l'ancien patron

Peu de temps après son arrivée à la direction générale du groupe Renault, Luca de Meo avait créé plusieurs départements au sein du constructeur dans le cadre de sa fameuse Renaulution : Mobilize en janvier 2021, d’abord, réservé à la conception de petites microcars électriques et à d’autres solutions de mobilité, puis Ampère à la fin de l’année 2022 pour centraliser le développement des plateformes électriques et pousser à la création de véhicules de type SDV (voitures définies par le logiciel).

Le but de regrouper toutes les activités liées aux voitures électriques dans une structure séparée était pour Luca de Meo d’attirer les investisseurs, lui qui souhaitait inciter Nissan et d’autres entreprises à rejoindre l’aventure dans son actionnariat. Luca de Meo prévoyait aussi d’introduire en bourse cette nouvelle division Ampère dès l’année 2023, ce qui n’a par la suite jamais été réussi puis carrément abandonné au début de l’année 2024.

Après Mobilize, c’est Ampère qui se prépare à disparaître

Luca de Meo parti l’année dernière vers d’autres horizons, son successeur François Provost continue de défaire certains points de la stratégie mise en place avant son arrivée. Alors que le groupe Renault vient d’acter la disparition quasi-totale de Mobilize (le petit quadricycle Duo en fait hélas les frais), il se prépare aussi à dissoudre Ampère.

Comme le rapportent les journalistes du Figaro et des Echos, ce projet de revirement stratégique a été présenté ce mercredi 21 janvier aux syndicats concernés. Renault ne prévoit évidemment pas de supprimer les activités liées aux voitures électriques, loin de là, mais l’organisation mise en place depuis la création d’Ampère est jugée inutilement lourde et coûteuse : « Du temps et de l’argent a été perdu à cause du mille-feuille administratif créé par cette organisation », comprend-on, sachant qu’une telle structure avait été surtout pensée pour être compatible avec l’arrivée d’investisseurs extérieurs à Renault. Puisque les investisseurs ne sont pas venus, il n’y a plus de raison de garder cette organisation.

Ampère redevient simplement Renault

Au lieu des 11 000 salariés présents aux débuts d’Ampère, la structure ne gardera bientôt plus que 1 000 d’entre eux. Le reste sera réintégré directement à Renault, François Provost précisant qu’aucun emploi ne sera détruit dans cette opération. Le pôle « Electricity » comprenant les usines de Douai et de Maubeuge redevient une filiale à 100 % de Renault tout comme l’usine de moteurs de Cléon.

Reste maintenant à savoir si la nouvelle direction aura son mot à redire dans l’organisation de l’Hypertech Alpine, ce fameux centre d’excellence situé à Viry-Châtillon en remplacement de son activité de motoriste de Formule 1.