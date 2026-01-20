Une Matra déguisée en Ferrari F40 se cache dans un manoir abandonné depuis le covid

Stringer Med partage régulièrement sur Facebook ses découvertes dans des lieux abandonnés outre-Atlantique. Une pratique que l’Américain explorateur de ruines poursuit lors d’une visite en France au point de tomber sur des véhicules inattendus.

Les lieux abritent en effet deux voitures laissées sur place après le départ du propriétaire lors de la crise du covid. La première concerne une sobre grande berline Peugeot 607 V6 3,0l 207 chevaux. La tricorps française probablement utilisée au quotidien par le passé complète une auto plus exotique cachée dans une grange voisine : une fausse Ferrari F40. Dans les commentaires, les internautes parviennent à identifier la base rapidement. Les portes dévoilent en effet que le modèle transformé n’est autre qu’un coupé Matra Murena.

Un moteur central

Pour rappel, la Matra Murena embarque dès 1980 un bloc central transversal 1,6l de 92 chevaux pour 980 kilos. Une offre enrichie en 1981 de la Murena 2,2l avec 118 chevaux ou 142 chevaux avec le « kit 142 ». En fin de carrière en 1984, la petite Matra devient Murena S avec le kit 142 d’office, de nouvelles suspensions, des jantes aluminium et des vitres électriques. Seuls 480 exemplaires sortent des chaînes pour cette dernière variante.