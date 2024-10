dailymotion L'incroyable Espace F1, star inattendue du Mondial

Qui a dit que le Mondial de l'auto manquait de voitures d'exception? Le stand Matra, au coeur du Hall 5, témoigne de la folie créative du petit constructeur français, actif de 1962 à 2003. On ne reviendra pas ici sur ses nombreux et prestigieux succès en compétition (trois victoires au Mans 1972-73-74, double titre en Formule 1 en 1969, etc.), pour mieux se concentrer sur les modèles de série exposés sur le stand.

Citons ainsi la Bagheera, élégant coupé triplace fabriqué à 47 996 exemplaires de 1973 à 1980. On découvre sur le stand deux versions, une rarissime Courrèges d'un blanc immaculé, et une X doté d'un bloc 4 cylindres 1.4 développant 90 ch. De quoi propulser cette voiture compacte et légère (4,01 m. pour 1015 kilos) à 190 km/h. Elle évoluera en une Murena au style plus agressif et plus puissante (moteur 2.2 140 ch et 210 km/h pour la version S), écoulée à 10 680 unités de 1980 à 1983.

Autre modèle marquant, la Rancho, précurseur de la catégorie des SUV, qui s'écoulera à 56 457 exemplaires de 1977 à 1983. Bien dessiné, logeable et moderne avec ses grandes surfaces vitrées, il aurait pu connaître un plus grand succès encore s'il avait été doté de portes arrières. Quoi qu'il en soit, l'exemplaire exposé au Mondial est superbe.

D'autres modèles agrémentent le stand Matra, mais la star incontestée en est l'incroyable Espace F1 dévoilé en 1994. Ce prototype spectaculaire est le monopsace le plus rapide de tous les temps, et pour cause: il est équipé du train arrière de la Williams FW14 et du moteur V10 qui ont permis à Alain Prost de devenir champion du monde en 1993. Résultat: les 200 km/h sont atteints en 6,3 s, tandis que 80 mètres suffisent pour passer de 300 à 70 km/h. Outre Alain Prost, les deux pilotes habilités à la conduire seront Eric Bernard et l'incontournable Jean Ragnotti. Mais assez parlé, découvrez plutôt dans notre vidéo la longue présentation que nous en a fait Bernard Sanctorum, président du Club Matra, sur son stand lors du Mondial de l'auto 2024.