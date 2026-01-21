Vous préférez les Porsche thermiques ou électriques ? A Rétromobile 2026, il y aura les deux
Il y aura plusieurs surprises sur le stand de la marque Porsche au salon Rétromobile 2026. Non seulement le constructeur y amènera ses nouveautés électriques et thermiques, mais il exposera plusieurs voitures de course assez marquantes pour célébrer les 75 ans du département Porsche Motorsport.
Comme pour illustrer la doctrine actuelle de Porsche visant à faire cohabiter ses modèles électriques et thermiques au sein de sa gamme, le constructeur allemand a prévu un programme pour le moins varié à Rétromobile 2026.
Porsche y fera bien évidemment la promotion de ses dernières nouveautés : l’inédit Cayenne Electric, tout d’abord, mais aussi la récente 911 Turbo S de type 992.2 qui a impressionné tout le monde par sa puissance et ses performances. Quoi de mieux que ce duo pour montrer le grand écart que fait la marque dans cette période compliquée où elle a dû adapter sa stratégie !
Des voitures de course de tous les âges
Mais ce n’est pas tout : Porsche profitera aussi de l’occasion pour célébrer les 75 ans de son département « Motorsport ». Le constructeur exposera pour cette raison un exemplaire de la 919 Hybrid, cette LMP1h qui a écrasé les 24 Heures du Mans de 2015 à 2017.
Il y montrera aussi une autre voiture de course moins connue, une 924 GTR de 1981 conçue pour disputer le championnat de l’IMSA cette année-là. Eh oui, il n’y avait pas que les 911 à ce moment dans la gamme de voitures de sport de Porsche !
Une jolie 911 de type 964, quand même
Porsche amènera également une jolie 911 du passé, une 964 Carrera RS avec son châssis ultra-léger et son flat-six refroidi par air de 260 chevaux. C’est elle qui servait de base aux 911 de course de l’époque (la RSR 3,8L).
Enfin, les visiteurs pourront observer l’étrange Cayenne Transsyberia de 2007, préparé pour participer au rallye éponyme ralliant Moscou à Ulan Bator.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 1, 2 et 3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
