Vous préférez les Porsche thermiques ou électriques ? A Rétromobile 2026, il y aura les deux

Comme pour illustrer la doctrine actuelle de Porsche visant à faire cohabiter ses modèles électriques et thermiques au sein de sa gamme, le constructeur allemand a prévu un programme pour le moins varié à Rétromobile 2026.

Porsche y fera bien évidemment la promotion de ses dernières nouveautés : l’inédit Cayenne Electric, tout d’abord, mais aussi la récente 911 Turbo S de type 992.2 qui a impressionné tout le monde par sa puissance et ses performances. Quoi de mieux que ce duo pour montrer le grand écart que fait la marque dans cette période compliquée où elle a dû adapter sa stratégie !

Des voitures de course de tous les âges

Mais ce n’est pas tout : Porsche profitera aussi de l’occasion pour célébrer les 75 ans de son département « Motorsport ». Le constructeur exposera pour cette raison un exemplaire de la 919 Hybrid, cette LMP1h qui a écrasé les 24 Heures du Mans de 2015 à 2017.

Il y montrera aussi une autre voiture de course moins connue, une 924 GTR de 1981 conçue pour disputer le championnat de l’IMSA cette année-là. Eh oui, il n’y avait pas que les 911 à ce moment dans la gamme de voitures de sport de Porsche !

Une jolie 911 de type 964, quand même

Porsche amènera également une jolie 911 du passé, une 964 Carrera RS avec son châssis ultra-léger et son flat-six refroidi par air de 260 chevaux. C’est elle qui servait de base aux 911 de course de l’époque (la RSR 3,8L).

Enfin, les visiteurs pourront observer l’étrange Cayenne Transsyberia de 2007, préparé pour participer au rallye éponyme ralliant Moscou à Ulan Bator.