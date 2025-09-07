La Porsche 911 Turbo S passe à l'hybride et explose les chronos de sa devancière

L'une des forces de la 911, qui explique aussi sa longévité exceptionnelle, est de proposer un niveau de performances toujours plus élevé tout en restant des plus civilisées. C’est ainsi que la version restylée de la Porsche 911 Turbo S, dévoilée en ce début du mois de septembre dans le cadre du salon de Munich, se dote d’un système d’hybridation dérivé de celui qui équipe déjà la 911 GTS lancée l’an dernier. On vous rassure : si l’auto avoue un surpoids de 85 kilos par rapport à la précédente 992 Turbo S, pour atteindre 1725 kilos à vide, les performances continuent de progresser avec un temps au tour de 7 minutes, 3 secondes et 92 centièmes sur le Nürburgring, soit 14 secondes de mieux que sa devancière. Oui, 14 secondes. Dans la vidéo accompagnant cet article, le responsable de la gamme 911 détaille le gain obtenu en ces termes: "5 secondes grâce au nouveau système T-Hybrid, 5 secondes grâce au surcroît de puissance de 61 ch, 2 secondes grâce aux pneus et 2 autres secondes grâce au système PDCC plus précis car connecté au système T-Hybrid."

Profondément revu, le flat 6 de 3,6 l de cylindrée développe désormais 711 ch, soit 61 de plus que précédemment. Il s’agit tout bonnement de la 911 de série la plus puissante jamais créée. Le couple de 800 Nm est disponible de 2300 à 6000 tr/mn, et la puissance maximale est disponible entre 6500 et 7000 tr/m.

Par rapport à sa devancière:

911 Turbo S (992.1) 911 Turbo S (992.2) Amélioration Puissance 650 ch 711 ch +61 ch Distance parcourue en 2,5s (départ arrêté) 17 mètres 25 mètres +50% (ou 8 mètres, soit l'équivalent de 2 citadines!) 0 à 100 km/h 2,7 s 2,5 s -0,2 s 0 à 200 km/h 8,9 s 8,4 s -0,5 s

Le système hybride repose sur une batterie 400V d’une capacité de 1,9 kWh, d’un format comparable à celui d’une batterie 12V et placée à l’aplomb du pare-brise. Celle-ci récupère de l’énergie en roulant, au freinage ou à la décélération, mais ne peut être branchée sur secteur. L'auto dispose de 2 turbos électriques - ou eTurbo, voir image ci-dessous - , dont les moteurs intégrés peuvent apporter un surcroît d’énergie de 38 ch en récupérant les gaz d’échappement. Le tout est placé sous l’autorité d’une boîte PDK 8 rapports avec moteur électrique intégré, lequel procure un boost de 82 ch.

Ainsi parée, la 911 Turbo S abat le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, tandis que sa vitesse de pointe s’établit à 322 km/h (contre 330 km/h à l'ancienne mouture). Par contre, inutile de trop s'attarder sur les vertus environnementales du dispositif: la consommation moyenne baisse un peu, ce que traduisent des émissions de CO2 qui passent de 278g/km sur la 911 Turbo 50e Anniversaire à 266 g/km sur le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, mais le malus écolo de 70 000 € continue de s'appliquer.

Le châssis est au diapason des performances, avec des roues de 21 pouces à l’arrière et de 20 pouces à l’avant. Est aussi fourni d’office le dispositif antiroulis actif PDCC, qui améliore l’agilité et la stabilité de la bête. Un système électro-hydraulique permettant de surélever l’avant du véhicule est proposé en option, ce qui peut faciliter la vie au quotidien.

L’aérodynamisme est une autre donnée-clé sur une voiture de ce type. Au menu notamment, des lamelles verticales actives intégrées au bouclier, un aileron arrière extensible et inclinable, ou bien encore un diffuseur avant actif.

La 911 Turbo S sera disponible à la commande dans les heures qui viennent, au prix de 275 400 € en coupé et 289 700 € en cabriolet. Des tarifs deux fois supérieurs à ceux de la 911 Carrera d'entrée de gamme, affichée à partir de 140 000 €. Et encore s'agit-il d'un prix hors option, sachant que les capacités de Porsche sont sans limites sur ce point. Pour la Turbo S sont proposés d'inédits bras d’essuie-glace en carbone, présentés comme 50% plus légers que les modèles d’origine, soit la perspective d’un gain de…600 grammes. Cela allègera davantage votre portefeuille que la voiture, mais quand on aime... Les premières livraisons interviendront début 2026.