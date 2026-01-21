Les villes de France de plus en plus embouteillées et les élections municipales n'y changeront sans doute rien

Les 15 et 26 mars prochains auront lieu les élections municipales. Les candidats prendront-ils en compte les derniers résultats concernant les villes les plus congestionnées et celles dans lesquelles nous perdons le plus de temps au volant ?

Pas si sûr, même si du côté de Lyon, qui se classe en tête du classement avec un taux de congestion de plus de 47 %, Jean-Michel Aulas a comme projet de construire un tunnel de 8 km sous la ville afin de la désengorger. À Bordeaux, l’actuel Maire Pierre Hurmic en tête des sondages, a chassé la voiture de sa ville, qui se retrouve donc en tête.

À Paris, comme dans les autres villes, les projets dépendent des partis. Cela va de la création de plus d’espace dédié au vélo ou aux transports en commun, au détriment de la voiture, à la réouverture des voies sur berge, entièrement dédiées à l’auto.

Globalement, il faut s’attendre à passer plus de temps dans les bouchons. Le dernier baromètre Tom Tom indique que les trois villes les plus embouteillées le sont davantage par rapport à 2024. Paris, en quatrième position, s’améliore mais ses automobilistes passent tout de même 109 heures immobilisées dans l’année, soit 4,5 jours !

Plutôt étonnante, la ville de Clermont-Ferrand se place en sixième position juste derrière Marseille. À noter par ailleurs que Strasbourg et Le Mans ne progressent pas dans le bon sens et que Nancy est la ville la plus lente de France avec une moyenne de 19,2 km/h.

Les 29 villes les plus embouteillées de France

Classement Ville Taux de congestion Vitesse moyenne Heures perdues 1er Lyon 47,2 % 21,8 km/h 121 h 2e Bordeaux 43,5 % 23,7 km/h 99 h 3e Montpellier 41,4 % 30,1 km/h 85 h 4e Paris 40 % 20 km/h 109 h 5e Marseille 39,4 % 32,5 km/h 74 h 6e Clermont-Ferrand 38,9 % 33,3 km/h 66 h 7e Rouen 37,1 % 27,2 km/h 85 h 8e Nancy 36,6 % 19,2 km/h 116 h 9e Strasbourg 36,6 % 29,8 km/h 69 h 10e Nantes 36,6 % 31,7 km/h 76 h 11e Le Mans 36,6 % 32,6 km/h 62 h 12e Grenoble 36,4 % 29,6 km/h 81 h 13e Brest 36,1 % 26,9 km/h 77 h 14e Bayonne 35,7 % 42,2 km/h 54 h 15e Nice 34,8 % 32,8 km/h 63 h 16e Avignon 34,8 % 34,9 km/h 61 h 17e Dijon 34,4 % 28,9 km/h 69 h 18e Orléans 34,3 % 25,3 km/h 77 h 19e Tours 34,3 % 29,5 km/h 74 h 20e Rennes 34,3 % 34,6 km/h 69 h 21e Le Havre 33,1 % 27,4 km/h 65 h 22e Lille 33 % 30,9 km/h 66 h 23e Toulouse 32,8 % 40,1 km/h 66 h 24e Reims 32,4 % 32,8 km/h 57 h 25e Toulon 31,4 % 36,5 km/h 54 h 26e Metz 31,1 % 35,5 km/h 53 h 27e Saint-Étienne 29 % 39 km/h 51 h 28e Angers 27,6 % 35,7 km/h 48 h 29e Lens 23,8 % 46,2 km/h 34 h

Et par rapport au reste du monde ?

Avons-nous de bonnes raisons de râler au volant ? Pour se calmer, il faut se dire que Lyon, la pire de France, se classe à la 119e place au niveau mondial. Quand les Lyonnais perdent en moyenne 121 heures par an volant, les habitants de Dublin perdent 191 heures et les ceux de Mexico 184 heures. Il est alors peut-être bon de relativiser…