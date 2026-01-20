Paris 2026 : vers la fin du chaos ? Ce que préparent les candidats pour vos trajets

À l’approche des élections municipales de 2026, prévues les 15 et 22 mars, la mobilité s’impose comme un enjeu central du débat politique parisien. Que vous soyez cycliste, automobiliste ou usager des transports en commun, les choix opérés par la prochaine équipe municipale auront un impact direct sur vos déplacements quotidiens.

De l’aménagement de la voirie à la répartition de l’espace public — pistes cyclables, voies de bus, files de circulation — en passant par la limitation de la vitesse, la gestion des carrefours et la politique de stationnement pour les voitures, deux-roues et nouvelles mobilités, la Ville de Paris dispose de leviers décisifs. Autant de compétences qui placent les propositions des sept principaux candidats à la mairie au cœur des préoccupations des Parisiens. Ci-dessous, les mesures annoncées par les candidates à la Marie de Paris.

Rachida Dati - (LR-MoDem) : La "réconciliation" des usages

La ministre de la Culture mise sur une protection accrue des piétons sans bannir la voiture des grands axes.

Accès prioritaire des soignants pour la circulation

Protection des piétons : création de grandes traversées urbaines réservées, élargissement des trottoirs, quais bas réservé

Renforcement des pistes cyclables sur les axes sous-dotés, comme l’axe nord-sud, vélib' entièrement régional, sur un réseau au maximum en site propre

Nouveau tarif résident pour stationner dans tout Paris à un tarif abordable

Développement des parkings relais dans des terrains aux portes de Paris, gardés, connectés aux métros et soumis à un tarif unique et abordable

Voies sur berges : parc urbain patrimonial, végétalisé, esthétique, propre et durable, avec priorité aux piétons et des aménagements dignes de Paris

Rue de Rivoli avec des trottoirs élargis, une piste cyclable bidirectionnelle, une voie bus rétablie et une circulation locale, suppression du mobilier et charte patrimoniale pour les commerces

Emmanuel Grégoire (PS, Les Ecologistes, PC, Place publique, Après) : L'accélération écologique

Le candidat de l'union des gauches veut poursuivre la réduction de la place de la voiture tout en boostant l'offre de transport.

Ouverture du métro la nuit (24h/24)

Création de « voies express de bus » pour les dix lignes les plus empruntées dans la capitale

Mise en place de feux tricolores nouvelles générations qui passent aux verts lorsqu’ils détectent la présence d’un bus et la création d’une « super-priorité » qui permettraient qu’« en toutes circonstances, un bus soit prioritaire sur les autres véhicules ».

Transition vers des berges de Seine « piétonnes et vertes », depuis la jonction du canal Saint-Martin au fleuve jusqu’à la porte de Bercy pour aboutir à « plus de 3 km transformés et environ 7 hectares de nouveaux jardins ».

Déploiement de vélos en libre-service à l'échelle de toute la métropole.

Pierre-Yves Bournazel (Renaissance, Horizons): La technologie au service du trafic

Repenser la place du bus à Paris en modernisant les dispositifs aux carrefours avec des solutions numériques et automatisées

Equiper sur chaque ligne de métro des stations pour permettre aux personnes handicapées, avec des poussettes, les personnes âgées ou les touristes avec des valises, de pouvoir prendre les transports

Instaurer des pénalités financières aux opérateurs des chantiers pour chaque jour de retard injustifié

Imposer l’immatriculation des « fatbikes »

Thierry Mariani (RN) : Le retour de l'égalité de circulation

Garantir et faciliter les livraisons des commerces en révisant le plan de circulation.

Rétablir l’égalité des tarifs de stationnement en mettant fin au zonage pour les Parisiens.

Créer une ceinture verte par la couverture partielle du périphérique.

Faire respecter le code de la route et adapter le plan de circulation pour protéger piétons, cyclistes et automobilistes

Sophia Chikirou (LFI)

Restreindre les horaires de livraisons

Installer des feux intelligents

Sarah Knafo (Reconquête)