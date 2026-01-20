Malgré la fuite de son directeur en 2025, Renault semble aller beaucoup mieux que Stellantis

C’était l’annonce la plus surprenante de l’année 2025 : quelques heures après avoir discuté avec nous à l’occasion du dimanche des 24 Heures du Mans, Luca de Meo annonçait sa démission du poste de directeur-général du groupe Renault. Comme Stellantis à la fin de l’année 2024, le géant au losange perdait ainsi son homme fort.

Mais alors que la situation de Stellantis semble particulièrement difficile avec d’énormes défis qui se profilent, celle de Renault paraît quand même bien meilleure sur le simple plan des ventes. Si son grand rival a vu ses ventes s’éroder considérablement au fil des dernières années (on attend toujours de connaître le bilan chiffré de 2025 qui devrait tomber d’ici quelques jours au plus tard), celles du groupe Renault se consolident depuis 2023 : avec 2 336 807 véhicules neufs écoulés dans le monde l’année dernière, le groupe signe une progression de 3,2 % dans un marché à + 1,6 %). On reste encore loin du record de 2018 (3 884 295) et il vendait davantage d’autos dans le monde jusqu’en 2021, mais sa marge opérationnelle était alors mauvaise (3,6 % contre 7,6 % en 2024).

Toutes les marques montent

Dans le détail, la marque Renault a vendu 1 628 030 voitures neuves dans le monde en 2025 soit une hausse de 3,2 %. Dacia revendique 697 408 véhicules vendus dans le monde, soit une hausse de 3,1 %. Alpine, qui s’appuie désormais sur son premier modèle à gros volumes (la citadine A290 électrique) compte 10 970 véhicules vendus soit une hausse de 139,2 %.

En Europe, les ventes de voitures particulières du groupe Renault ont augmenté de 5,9 % et à l’international, la marque Renault progresse de 11,7 % grâce notamment à l’Amérique Latine (11,3 %), la Corée du Sud (+ 55,9 %) et le Maroc (+ 44,8 %). Renault revendique aussi des canaux de vente « sains » avec 60 % de clients particuliers sur les ventes de voitures sur les cinq principaux marchés d’Europe. Il affirme aussi que ses valeurs résiduelles sont très bonnes, « supérieures de 5 à 12 points par rapport à ses concurrents européens ».

Un challenger de Volkswagen sur l’électrique

Le groupe Renault compte aussi 400 000 véhicules hybrides vendus en Europe en 2025, soit une hausse de 35,1 %. Mais surtout 194 000 véhicules électriques écoulés sur la même période, soit une hausse de 76,7 %. A titre de comparaison, la marque Volkswagen revendique 247 900 voitures électriques vendues en Europe l’année dernière et 742 800 pour tout le groupe. En la matière, l’Allemand a tout de même pris une avance significative sur ses concurrents.

Et la rentabilité, alors ?

Il faudra attendre le mois prochain pour connaître tous les chiffres financiers du groupe Renault dans le détail, et notamment sa marge. Mais malgré des turbulences en 2025, le constructeur semble s’en sortir plutôt bien. Mieux que Stellantis, en tout cas, qui va devoir passer par d’énormes investissements afin de modifier sa stratégie.