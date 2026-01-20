Dacia peut dire merci au Bigster pour ses résultats 2025

En ce début d’année, les communiqués des constructeurs sur leurs bilans 2025 se suivent et ne se ressemblent pas. Vendredi dernier, Porsche annonçait ainsi des ventes mondiales en baisse de 10%, "bouillon" qui intervient après plusieurs années de croissance ininterrompue. Ce mardi, c’est plutôt du côté de Dacia qu’on trouvera des bouteilles de Champagne au frais.

La marque roumaine n’en finit plus de croître, ainsi qu’en témoignent les 697 408 voitures vendues l’an dernier, chiffre qui traduit une hausse de 3,1% par rapport à 2024. Cela permet aussi au Roumain d’accrocher les 7,9% de parts de marché en Europe sur les ventes à particuliers, son "cœur de clientèle". Dacia s’enorgueillit par ailleurs d’un taux de fidélisation de 70%.

Mais si la Sandero demeure la voiture la plus vendue sur le Vieux continent toutes catégories confondues (près de 290 000 ex.), elle marque un peu le pas avec des livraisons en baisse 6,5% l’an dernier, Son récent restylage devrait l’aider à regagner le terrain perdu.

Le Duster, deuxième vente de la gamme à travers le monde, s’est lui écoulé à près de 194 000 unités: il se place comme le deuxième SUV le plus prisé des particuliers européens, mais perd 21 000 unités par rapport à 2024. Il devance le Jogger (73 000 ventes, contre 96 000 en 2024), ainsi que le Bigster qui illustre la volonté de la marque roumaine de monter en gamme. Ce dernier s’est écoulé à plus de 67 000 exemplaires, ce qui constitue un excellent démarrage. La Spring (35 000 ex.) progresse quant à elle de 53% par rapport à 2024.

Des ventes globales en croissance, certes, mais il n'en demeure pas moins que celles-ci auraient été inférieures à celles de 2024 (676 000 unités) sans l'apport du Bigster. Malgré la politique tarifaire qui fait sa force, Dacia subit donc lui aussi les secousses qui affectent le marché européen.

De quoi malgré tout démarrer 2026 avec sérénité…et électricité, sachant que chaque modèle de la gamme disposera bientôt d’une variante hybride ou 100% électrique. Surtout, sont attendus deux modèles inédits : d’une part une citadine électrique reposant sur la même base technique de la Renault Twingo et dont Caradisiac vous a récemment parlé, et d’autre part un modèle de segment C (celui des berlines compactes) typé break tout-chemin, un peu dans l’esprit Audi Allroad…mais à la sauce Dacia, bien évidemment. Des modèles à découvrir sur le stand de la marque au Mondial de l'automobile 2026.