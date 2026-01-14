Future Dacia électrique : un look musclé et un prix canon à 13 000 €, bonus déduit !

C’est peu dire que la Twingo électrique est l’une des voitures les plus attendues de l’année 2026. Affichée à partir de 21 090 €, ou 15 350€ une fois déduite la prime "Coup de pouce" de 5 740€, cette citadine de 3,79 m. promet une très souhaitable démocratisation de la mobilité électrique, aux côtés de sa concurrente directe la Citroën ë-C3.

Mais ce duel risque d’être rapidement perturbé par Dacia, qui va lui aussi profiter de la plate-forme de la Twingo pour développer son propre véhicule. On en connaît donc déjà les orientations techniques, avec une batterie de 27,5 kWh, un moteur développant 82 ch et environ 260 km d’autonomie, soit de quoi largement répondre aux besoins quotidiens d’une grande part des automobilistes français qui n’ont rien contre l’électrique, mais attendent des tarifs raisonnables pour franchir le pas.

"Nous constatons que le segment A (celui de petites voitures, NDLR) et bientôt le segment B s’orientent à vitesse accélérée vers les modèles à batterie", a d’ailleurs récemment confié Frank Marotte, Directeur Marketing, Ventes et Opérations de la marque Dacia à nos confrères d’Automotive News Europe. L’auto serait fabriquée aux côtés de la Twingo en Slovénie, dans l’usine de Novo Mesto, ce qui lui permettrait de prétendre aux aides à l’achat dont est privée la Spring qui est assemblée en Chine en partenariat avec Dongfeng.

Son prix de base serait fixé autour de 18 000 € (soit 1100 € de plus que la Spring), et s’établirait dans la fourchette des 13 000 € par la grâce de diverses incitations à l’achat. "La Spring est censée être la moins onéreuse, mais le prix final pourrait dépendre des différentes incitations mises en place selon les marchés. Dans certains cas, la nouvelle venue pourrait même être moins chère", ajoute Frank Marotte. Pour autant, le dirigeant assure ne pas vouloir proposer un modèle dépassé qui serait positionné sous la nouveauté : "nous voulons avoir deux produits très compétitifs sur le marché à différents niveaux de tarifs."

Outre l’intérêt commercial évident d’un tel modèle pour une marque leader chez les particuliers et qui a réalisé 7,1% de parts de marché en France l’an passé, cette électrification de la gamme permet à Dacia, dont la Sandero est l’un des modèles les plus vendus en Europe toutes catégories confondues, d’abaisser ses émissions globales de CO2. Dès 2027, Renault n'aurait ainsi plus à "couvrir" financièrement les pénalités appliquées par l'Europe à la marque roumaine.

Reste que la future citadine Dacia risque de ringardiser la Spring assez rapidement, d’autant que des bruits de couloir évoquent un style très travaillé, assez carré (et donc éloigné de celui de la Twingo), inspiré en partie de celui du Defender…ou du concept-car Hipster récemment dévoilé par Dacia (en plus aérodynamique, évidemment). Cela devrait d’ailleurs profiter à ses cotes d’habitabilité. Cette nouvelle Dacia sera dévoilée dans le courant du premier semestre, et constituera l’une des principales attractions du Mondial de l’automobile en septembre.