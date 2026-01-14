Quand nos pneus polluent le lac d’Annecy et ses habitants

La présidente de France Nature Environnement Haute-Savoie, Anne Lassman-Trappier est on ne peut plus claire : « On retrouve la pollution des pneus partout dans le lac d’Annecy, partout dans l’air, dans les corps humains d’un tiers des personnes qui ont été testés. Et on en trouve un petit peu dans l’eau potable aussi. »

Cette déclaration fait suite aux résultats d’une enquête scientifique réalisée entre mars et avril 2025 par une équipe de journalistes d’investigation de France 5. Si les particules présentes dans l’air étaient proches de celles que l’on peut retrouver dans les grandes villes, les additifs présents dans les pneumatiques ont été trouvés dans de l’eau potable d’un local de pêche au bord du lac.

Ce n’est pas tout puisque selon la même étude, des niveaux de 6PPD et 6PPDQ, des substances particulièrement toxiques pour les poissons et les humains, ont été retrouvés à des niveaux similaires à ce que l’on peut trouver en Chine, dans les rivières de Canton. Pour l’avocate en droit de l’environnement qui accompagne l’équipe de France, « c’est comparable au scandale des PFAS : c’est une pollution qui est très répandue, qui est omniprésente ».

Pour mener à bien cette étude, le lac d’Annecy n’a pas été choisi par hasard. Ce site est entouré par 40 kilomètres d’autoroutes où circulent environ 25 000 véhicules par jour. « Aujourd’hui, il n’y a pas de système pour filtrer les eaux pluviales, et donc les abrasions de pneus qui sont stockées sur les routes, à chaque fois qu’il y a un lessivage par des orages ou par la pluie, tout va dans le lac » détaille l’avocate.

Près de 800 molécules polluantes

En novembre dernier, l’ONG Agir pour l’environnement alertait sur le nombre important de molécules rejetées par nos pneus : 785 exactement, ce qui représente 80 000 tonnes par an. Pour le directeur de l’ONG : « Nous avons notamment découvert 111 substances fortement toxiques pour les milieux aquatiques, 85 potentiellement mortelles en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires et 112 molécules cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Ces particules exposent donc l’ensemble de la population, en particulier les enfants, à des risques accrus de cancers, de troubles neurologiques, mais aussi de maladies respiratoires et cardiovasculaires ».

Il faut préciser que sur la vie d’un pneu, ce dernier perd 2,5 kg de gomme et les douze pneus d’un poids lourd doté d’une remorque émettent 200 kg ! Rien qu’en France 44 millions de pneus sont vendus chaque année.