Encore un nouveau Q dans la gamme Skoda d’ici cet été

Depuis plusieurs années, Skoda a pour lettre fétiche le q : Elroq, Enyaq, Kamiq, Karoq et Kodiaq. Tous ces modèles terminent exactement de la même façon et le prochain SUV fera de même en se nommant Peaq.

C’est ce qu’a annoncé la marque tchèque en ce qui concerne celui qui n’est à ce jour que le concept Vision 7S. Un concept que l’on a vu pour la première fois en 2022, dont la version de série sera commercialisée à partir de cet été.

Ce nouveau SUV permettra d’embarquer jusqu’à sept passagers et fera la part belle aux solutions « Simply Clever », ces accessoires pratiques qui facilitent le quotidien. Uniquement prévu à propulsion électrique, le Peaq viendra concurrencer notamment le Peugeot E-5008.

Pour le moment, sa technique est encore confidentielle, mais il pourrait embarquer une batterie de 86 kWh lui assurant un rayon d’action de l’ordre de 600 km et profiter d’une puissance de recharge de 200 kW.

À nouveau bien placé en prix ?

De par son espace à bord et son gabarit, il deviendra le pendant électrique du Kodiaq. Grâce à une longueur supérieure à 5 mètres, il offrira certainement beaucoup d’aisance au second rang et voyager au troisième rang ne devrait pas s’apparenter à une punition. Ceux de l’avant feront face à une planche de bord épurée, dans la veine des productions actuelles de la marque, avec notamment un grand écran tactile central.

Il reste beaucoup d’interrogations autour de ce nouveau Peaq, notamment celui du prix. Faut-il s’attendre à une belle surprise, comme pour les Enyaq ou Elroq ? Réponse d’ici cet été.