En Chine, les fourgonnettes de livraison sans conducteur sont têtues comme des mules et roulent parfois n’importe où

En Chine, les livreurs du « dernier kilomètre », ceux qui apportent les marchandises aux points de destination, commencent déjà à être remplacés par des véhicules à conduite entièrement autonome. Des sociétés comme ZTO Express ou J & T Express, par exemple, font appel à de petites fourgonnettes sans cabine de conduite ni volant pour acheminer les marchandises dans les villes et même certaines zones rurales.

Le 14 novembre dernier, ZTO Express annonçait ainsi la mise en service d’un nouveau petit camion notamment dans la ville de Qionghai. Le véhicule peut rouler jusqu’à une vitesse de 40 km/h, ce qui l’empêche d’emprunter des voies rapides. Mais il peut tout de même parcourir quelques 180 kilomètres sur une seule charge, ce qui lui permet de livrer un millier de colis dans ses tournées.

Les fourgonnettes sont sacrément déterminées

Depuis quelques jours, ces fourgonnettes autonomes entrées en activité font régulièrement le tour des réseaux sociaux : de nombreux passants les ont observées dans des phases de conduite pour le moins insolites, roulant au-dehors des sentiers battus, tentant de franchir de très gros trottoirs, piégés dans du béton frais, traînant un scooter accroché accidentellement ou simplement perdus et immobilisés en pleine voie.

Les séquences, de plus en plus nombreuses, commencent à faire de ces petites fourgonnettes des « memes » internet, ces phénomènes très populaires sur internet qu’on partage un peu partout.

Pas facile de fixer des règles de la conduite autonome

Ces scènes rappellent surtout que le cadre légal et technique de la conduite entièrement autonome reste un point crucial sur ce genre de technologie : elle n’est pour l’instant utilisée qu’à titre expérimental aux Etats-Unis et reste en discussion au sein de l’Union européenne. En Chine, le cadre légal relatif à ces engins est beaucoup plus libre et comme vous le constatez, cela conduit pour l’instant à de nombreuses erreurs comportementales potentiellement problématiques pour la vie en société.

Rappelons que Tesla espère commercialiser partout dans le monde son Cybercab sans volant d’ici l’année 2027. Dans certains états américains, des voitures autonomes servent déjà de taxis dans des parcours très encadrés pour le moment mais avec une programmation très différente de ces véhicules chinois. Ici, les véhicules cherchent visiblement à rejoindre leur point de destination même lorsque des obstacles se dressent devant leurs roues !

Via Mandatory