Filante: la Renault la plus luxueuse jamais créée ne sera pas vendue en France

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Pierre-Olivier Marie , mis à jour

29  

Elégant SUV à motorisation hybride développant 250 ch, la Filante réunit de nombreux atouts pour réussir en Europe. Hélas, celle qui est aussi la plus haut de gamme de toutes les Renault ne sera vendue qu'en Corée et dans les pays du Golfe. A moins que...

Le dessin de la Filante résulte d’une collaboration entre le Technocentre de Guyancourt et le Renault design center de Séoul. Renault précise la signature lumineuse diurne respecte un angle de 28°, comme un "clin d’œil à la géométrie du logo Renault". Si

Qui a dit que les constructeurs français avaient déserté le haut de gamme ? Le Losange s’attache à nous démontrer l’inverse avec son nouveau crossover baptisé Filante, qui présente toutefois un gros défaut : son arrivée chez nous ne figure pas au programme. Fabriqué en Corée du sud, pays où il débutera sa carrière en mars, il sera ensuite commercialisé en Amérique latine (Colombie, Chili, Uruguay…) puis dans les pays du Golfe en début d’année prochaine.

Ainsi va la stratégie d’une marque engagée dans 80 pays et qui s’enorgueillit d’avoir écoulé près de 617 000 voitures hors Europe l’an dernier. La Filante représente ainsi le cinquième lancement d’une série de 8 prévus dans le cadre de l’International Game Plan 2027 pour lequel Renault a investi 3 milliards depuis 2023.

Qu’à cela ne tienne, ce véhicule, à bord duquel votre serviteur a pu prendre place lors d’une présentation organisée au Technocentre Renault la semaine dernière, se montre suffisamment ambitieux pour que nous nous y intéressions de plus près. Longue de 4,92 m., la Filante (nous emploierons le féminin de façon à nous accorder avec le patronyme de l’auto, même s’il s’agit d’un SUV) boxe donc dans la catégorie des modèles haut de gamme, au cœur du "segment E" très prisé des constructeurs pour les confortables marges qu’ils y réalisent. Au programme : design dynamique et équipement de pointe, le tout animé par un moteur hybride de 250 ch. Faisons maintenant le tour du propriétaire.

L’écran faisant face au passager avant permet de lire des contenus audio ou vidéo, à quoi s’ajoute un accès internet et la possibilité de régler la ventilation. L’auto embarque aussi un assistant vocal dopé à l’intelligence artificielle. Les mises à jour logicielles s’effectuent « over the air », par l’intermédiaire d’une application spécifique. Une station de recharge par induction avant permet de recharger tout type de smartphone, et 4 ports USB-C, une connexion wi-fi et une Bluetooth complètent le dispositif.
L’empattement de 2,82 m. assure une excellente habitabilité arrière, et la  garde au toit permet de se sentir à l’aise. Les passagers profitent en outre d’un vitré fixe dont la surface s’établit à 1,1 m2. Par contre, on a du mal à comprendre pourquoi Renault continue de proposer une banquette arrière rabattable selon un découpage 60/40 alors que toute voiture aux ambitions un peu premium dispose d’un découpage 40/20/40, qui permet de glisser un objet long dans l’habitacle tout en préservant deux vraies places à l’arrière.
Le volume de coffre s’établit à 654 litres en comptant le volume sous faux plancher.
La Filante dispose de toutes les aides à la conduite attendues à ce niveau de gamme (30 au total, dont des caméras 360° haute définition, un freinage actif d’urgence ou l’alerte de trafic transversal). La marque insiste particulièrement sur la présence d’un système d’évitement d’urgence, lequel utilise les données des caméras et radars embarqués. Fonctionnant sur une plage allant de 30 à 120 km/h, ce dispositif amplifie les manœuvres d’évitement pour réduire les risques de collision. Rétroviseur intérieur numérique et système de détection de présence d’enfant (avec deux radars embarqués balayant les sièges avant et arrière) complètent l’arsenal sécuritaire.
Elaborée en partenariat avec le Chinois Geely, la Filante repose sur la plate-forme Compact Modular Architecture (CMA) réservée aux modèles haut de gamme (segments D et E) de Renault Korea Motors. Elle sera assemblée à Busan en Corée du sud.
Une seule motorisation dans un premier temps, en l’occurrence un groupe hybride E-tech à architecture hybride série parallèle et développant 250 ch, pour un couple de 565 Nm. Des valeurs atteintes en combinant un moteur 4 cylindres 1.5 turbo (à cycle Miller) de 144 ch et deux moteurs électriques développant respectivement 135 et 80 ch. Le premier participe à la traction, le second a pour fonction de démarrer le moteur thermique et de recharger la batterie de traction du véhicule, d’une capacité de 1,64 kWh.  Renault fait miroiter un roulage à 75% en mode électrique en circulation urbaine.
Regrettez-vous l'absence de la Filante dans nos concessions?

 

La Filante en chiffres

Dimensions (L.x l. x h., en m.) 4,92 x 1,89 x 1,64
Volume de coffre

633 à 2071 litres
Poids Non communiqué
Moteur thermique  1.5 l. 110 kW (144 ch) et 250 Nm
Moteurs électriques  100 kW et 320 Nm / 60 Kw et 180 Nm
Puissance et couple cumulés 250 ch et 565 Nm
Boîte de vitesse  DHT Pro à 3 rapports
Trois niveaux de finition seront proposés: Techno, Iconic et Esprit Alpine (la seule disponible au lancement)
