Filante: la Renault la plus luxueuse jamais créée ne sera pas vendue en France

Qui a dit que les constructeurs français avaient déserté le haut de gamme ? Le Losange s’attache à nous démontrer l’inverse avec son nouveau crossover baptisé Filante, qui présente toutefois un gros défaut : son arrivée chez nous ne figure pas au programme. Fabriqué en Corée du sud, pays où il débutera sa carrière en mars, il sera ensuite commercialisé en Amérique latine (Colombie, Chili, Uruguay…) puis dans les pays du Golfe en début d’année prochaine.

Ainsi va la stratégie d’une marque engagée dans 80 pays et qui s’enorgueillit d’avoir écoulé près de 617 000 voitures hors Europe l’an dernier. La Filante représente ainsi le cinquième lancement d’une série de 8 prévus dans le cadre de l’International Game Plan 2027 pour lequel Renault a investi 3 milliards depuis 2023.

Qu’à cela ne tienne, ce véhicule, à bord duquel votre serviteur a pu prendre place lors d’une présentation organisée au Technocentre Renault la semaine dernière, se montre suffisamment ambitieux pour que nous nous y intéressions de plus près. Longue de 4,92 m., la Filante (nous emploierons le féminin de façon à nous accorder avec le patronyme de l’auto, même s’il s’agit d’un SUV) boxe donc dans la catégorie des modèles haut de gamme, au cœur du "segment E" très prisé des constructeurs pour les confortables marges qu’ils y réalisent. Au programme : design dynamique et équipement de pointe, le tout animé par un moteur hybride de 250 ch. Faisons maintenant le tour du propriétaire.

Regrettez-vous l'absence de la Filante dans nos concessions? Oui, ce serait un beau porte-drapeau

Non, la gamme de SUV Renault est déjà suffisament large

La Filante en chiffres