Bientôt tous en SUV ? Les chiffres démontrent que nous n’allons pas y échapper

Encore inconnu en Europe il y a trente ans, le Sport Utility Vehicle, le fameux SUV, s’est imposé comme la carrosserie la plus plébiscitée. Elle a totalement éclipsé les monospaces, ces véhicules parfaitement adaptés à un usage familial, à l’aménagement intérieur intelligent, mais au style peu sexy. Les breaks ont à peu près pris le même chemin et les jours de la berline traditionnelle sont également comptés. Les dernières Peugeot 508 et Volkswagen Passat peuvent en témoigner.

Il suffit de regarder les chiffres de vente pour se rendre compte de leur succès. En 2020, les ventes de SUV en Europe représentaient 41 %. En l’espace de cinq ans seulement, ces « boîtes à chaussures », comme leurs détracteurs les nomment, sont passés à 59 %, c’est-à-dire près de 20 % d’augmentation dans un laps de temps très court. Dans cette même période, les berlines sont passées de 4,7 % à 3,5 % seulement.

Le Top 10 des SUV en Europe en 2025*

1/Volkswagen T-Roc (192 246 ventes)

2/Volkswagen Tiguan (180 683 ventes)

3/Toyota Yaris Cross (174 567 ventes)

4/Peugeot 2008 (160 104 ventes)

5/Dacia Duster (157 004 ventes)

6/Citroën C3 (144 191 ventes)

7/Ford Puma (141 423 ventes)

8/Kia Sportage (139 428 ventes)

9/Hyundai Tucson (136 359 ventes)

10/Nissan Qashqai (128 919 ventes)

Une offre ciblée vers les SUV

Roulerons-nous tous en SUV d’ici cinq ans ? C’est probable tant les constructeurs nous poussent vers ce type de carrosserie. Si les Dacia Sandero, Renault Clio et Volkswagen Golf restent des valeurs sûres. Elles doivent faire face à une population grandissante de SUV. Chez Renault, pas moins de cinq engins haut sur pattes garnissent la gamme et on en compte six chez Volkswagen. Ford a abandonné sa Fiesta et la Focus demeure la seule berline que propose le constructeur. Des modèles considérés comme des citadines autrefois ont aussi pris de la hauteur, à l’image des Citroën C3 et Fiat Grande Panda.

Il se pourrait bien que la part des ventes atteigne 80 % d’ici cinq ans. Cela arrangerait les comptes des constructeurs. Une Peugeot 208 Hybrid 145 ch est actuellement vendue 26 900 € lorsqu’un 2008 équivalent demande 33 750 €, une différence de 6 850 € pour un modèle techniquement très proche !

Du côté de Volkswagen, une Polo Style TSI 116 ch DSG7 est facturée 29 390 € alors que le T-Cross équivalent est vendu 34 480 €. Là aussi, la culbute supérieure à 5 000 € n’a rien d’anodin pour le constructeur. Il semble que cette différence de prix résiste à l’attrait du SUV puisque les Peugeot 208 et Volkswagen Polo affichent de meilleurs scores de vente en France. Mais si celles-ci disparaissent également, les SUV prendront leur place sans aucun doute.

(*) : Chiffres Data Force