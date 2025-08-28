Comment s'y retrouver dans la jungle des SUV de la gamme Renault ?

Il y a vingt ans, la gamme Renault se composer d’une dizaine de modèles toutes carrosseries confondues. Depuis l’émergence des SUV et de l’appétence des consommateurs pour ce genre de voiture, que certains qualifient pourtant de « boîte à chaussures », ils ont pris l’ascendant sur les autres genres. Les monospaces ont ainsi disparu et la berline traditionnelle est en péril, les Renault Mégane (thermique) et Peugeot 508 peuvent en témoigner.

Désormais, Renault propose à ses clients pas moins de huit SUV ! Trop d’offres tuent l’offre ? Visiblement non puisque l’Arkana, qui devait disparaître fin 2024, joue les prolongations cette année. Alors, comment distinguer chaque modèle et s’orienter vers celui qui vous correspond ?

Pour tenter d’y voir plus clair, nous décidons d’écarter l’offre électrique qui se compose de la Renault 4, du Scénic et de la Mégane, même si cette dernière peut être considérée comme un crossover. Entre ces trois modèles, les différences sont assez distinctes pour ne pas avoir à hésiter.

En revanche, entre les SUV thermiques, c’est une autre histoire. C’est pourquoi nous avons regroupé quelques chiffres : tarifs, motorisations, dimensions…

Les SUV de Renault en chiffres

Les chiffres Captur Symbioz Arkana Austral Espace Rafale Tarifs De 26 400 à 34 700 € De 34 300 à 39 300 € De 34 700 € à 39 200 € De 41 800 à 45 900 € De 45 000 à 51 300 € De 46 000 à 59 500 € Motorisations TCe 90, Eco-G 100, Hybrid 160 Hybrid 160 Hybrid 145 Hybrid 200 Hybrid 200 Hybrid 200, Hybrid 300 4x4

Si l’on se réfère aux tarifs, on s’aperçoit rapidement que les Symbioz et Arkana sont identiques à quelques centaines d’euros près. Il faut dire que l'Arkana devrait déjà avoir quitté le catalogue selon les prévisions du constructeur. Même constat entre l’Espace et le Rafale, même si ce dernier se veut plus haut de gamme.

Côté motorisation, il ne faut pas faire le difficile. Hormis le Captur qui offre le choix entre thermique et hybride, les autres modèles sont plutôt du genre « plat unique ».

Dimensions extérieures Captur Symbioz Arkana Austral Espace Rafale Longueur 4,24 m 4,41 m 4,56 m 4,53 m 4,75 m 4,71 m Empattement 2,63 m 2,63 m 2,72 m 2,67 m 2,74 m 2,74 m Largeur hors rétros 1,80 m 1,80 m 1,82 m 1,83 m 1,83 m 1,86 m Hauteur 1,57 m 1,57 m 1,57 m 1,64 m 1,64 m 1,61 m

Dimensions intérieures Captur Symbioz Arkana Austral Espace Rafale Largeur à l'AR 1,39 m 1,39 m 1,45 m 1,47 m 1,48 m NC Banquette coulissante Oui Oui Non Oui Oui Non Volume de coffre De 348 à 518 l De 434 à 624 l De 480 à 513 l De 527 à 673 l De 520 à 943 l 532 l Nombre de places 5 5 5 5 5 et 7 5

Si les Symbioz et Arkana sont vendus quasiment au même prix. Ce dernier est plus long et offre plus d’espace à ses passagers. Toutefois, le Symbioz se défend par une meilleure modularité, dont une banquette coulissante en une partie, et un coffre plus logeable. À noter que seul l’Espace est capable d’embarquer jusqu’à sept passagers. Le Rafale, au gabarit similaire, fait l’impasse sur l’aspect grande famille pour davantage jouer sur le style extérieur.