Janvier

Opel Astra (Thermique & Électrique)

Cousine technique de la Peugeot 308, l’Opel Astra à l’instar de sa cousine française s’offre, elle aussi, un restylage qui vient d’être dévoilé au public du Salon de Bruxelles (qui est ouvert jusqu’au 18 janvier). Ce lifting de mi-carrière concerne principalement la face avant avec la calandre « Vizor » qui dispose de projecteurs dont la signature lumineuse est modifiée et plus moderne. De plus sur le plan technique, les projecteurs s’équipent de la technologie Intelli-Lux HD, un éclairage adaptatif qui fait varier le faisceau lumineux lorsque l’on croise d’autres véhicules. Dans l’habitacle, on trouve de nouveaux sièges Intelli-Seats spécialement développés par Opel, un intérieur qui par ailleurs est constitué à 100 % de matériaux recyclés. Si les motorisations thermiques sont reconduites, l’Astra Electric dotée d’une batterie de 58 kWh affiche jusqu’à 454 kilomètres d’autonomie, soit 34 kilomètres de plus qu’auparavant. Elle s’équipe de plus de la technologie V2L (Vehicle to Load), permettant de recharger des appareils externes.

Février

MG4 (Électrique)

Avec MG Motor attendez-vous à des surprises. Car la MG4 actuelle va bénéficier d’un restylage qui va la faire monter en gamme, et il y aura bientôt une nouvelle MG4 à ses côtés (voir en juin 2026) qui servira d’entrée de gamme électrique du constructeur anglais propriété du groupe chinois SAIC. La MG actuelle va donc bénéficier d’un positionnement plus haut de gamme et il ne restera au catalogue du constructeur, que les versions « grande autonomie » et MG4 XPower qui se verront restylées (principalement la face avant) et dotées de nouveaux équipements.

Mars

Renault Mégane E-Tech (Électrique)

Le volume des ventes de la Renault Mégane E-Tech ne satisfait pas Renault et la marque au losange va profiter du restylage de mi-carrière pour améliorer les choses. La marque va ainsi proposer une Renault Mégane d’entrée de gamme moins chère, grâce à une nouvelle batterie LFP (lithium-fer-phosphate). Il s’agit d’une chimie moins coûteuse que la batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) qui équipe actuellement la berline compacte du Losange. Puis en haut de gamme, Renault va permettre à la Mégane E-Tech de s’équiper de la grosse batterie de 87 kWh qu’utilise le Renault Scénic E-Tech afin de dépasser les 600 km d’autonomie. Car actuellement, avec la batterie de 60 kWh et la motorisation de 200 ch, la Mégane atteint seulement les 460 km d’autonomie. Ces changements de batterie s’accompagneront sans doute d’une remise à jour logicielle et de modifications du style de l’auto pour sa partie avant.

Juin

Nouvelle MG4 EV (Électrique)

MG Motor ne s’interdit rien pas même de doubler son offre de MG4 avec un deuxième modèle qui n’a rien à voir avec celui qui est commercialisé depuis 2022 chez nous. Cette nouvelle MG4 (dont la commercialisation est effective en Chine) est également électrique. Elle affiche un gabarit supérieur avec 4,39 m de long contre 4,28 m pour la désormais ancienne (mais toujours actuelle) MG4. Malgré un gabarit plus important, cette nouvelle MG4 devient l’entrée de gamme de la marque et se dote de petites batteries LFP de 43 et 54 kWh. On attendra la découverte de cette auto pour en savoir plus sur sa fiche technique.

Juillet

Kia EV4 GT (Électrique)

Au Salon de Bruxelles (qui reste ouvert jusqu’au 18 janvier), la marque coréenne Kia fait le spectacle en dévoilant la version de série de son SUV Kia EV2 et les versions sportives GT des Kia EV3, EV4 et EV5. C’est la Kia EV4 GT qui nous intéresse ici, et cette berline compacte se dote d’une motorisation à deux moteurs (un sur chaque essieu) ce qui lui permet de disposer d’une transmission intégrale et d’un maximum de puissance. Celle-ci s’élève à 288 ch et lui permet d’effectuer un 0 à 100 km/h en 5,6 secondes. Afin de procurer plus de sensations à son conducteur, qui peut profiter d’un beau siège sport revêtu de cuir et de microfibre, la Kia EV4 GT se dote du système VGS (Virtual Gear Shift) qui simule les passages de rapport, le tout étant associé à un générateur de son. Pour le moment, on ne connaît pas encore l’autonomie de ce modèle qui s’équipe d’une batterie NMC de 81,4 kWh.

Septembre

Kia Ceed ou Kia K4 (Thermique)

Elle aurait se nommer Kia K4 comme sur le continent nord-américain, mais la marque coréenne pourrait également conserver le nom de Ceed à sa nouvelle berline compacte qui change du tout au tout. Elle affiche désormais des allures de shooting brake, même si elle reste une compacte à hayon. D’une taille de 4,48 m de long, soit une augmentation de 17 cm par rapport à l’actuelle génération, cette auto se veut plus familiale et devrait afficher une belle habitabilité. À bord, la modernité sera de rigueur avec une grande dalle numérique de 29,7 pouces de diagonale, soit deux écrans de 12,3 pouces assemblés, un pour l’instrumentation, l’autre pour l’infodivertissement. Sous le capot des motorisations électrifiées, avec en entrée de gamme un 1.0 T-GDi de 100 ch microhybride, tandis que le bloc 1.5 T-GDi devrait se convertir à la microhybridation. En haut de gamme, on trouvera une motorisation hybride rechargeable de 141 ch qui est aujourd’hui réservée la Kia Ceed SW.

Octobre

Hyundai i30 (Thermique)

Afin de laisser sa berline compacte le plus longtemps possible au catalogue, la marque coréenne Hyundai va restyler une nouvelle fois son auto. Pour rappel, la Hyundai i30 est arrivée en 2017, elle a été retouchée en 2020 et a bénéficié d’un très léger lifting (motif de calandre, ouïes latérales du bouclier) en 2024. Pour 2026, le restylage devrait concerner à la fois le style du modèle pour lui donner un vrai coup de jeune quitte à le faire passer pour une nouvelle génération. Dans l’habitacle, le système numérique d’infodivertissement devrait avoir droit à une mise à jour avec peut-être des modifications matérielles en ce qui concerne les écrans, tandis que sous le capot, les motorisations pourraient être revues afin de réduire leur consommation et leurs rejets de CO2.