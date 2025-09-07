Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Hyundai I30 (3e Generation) Sw

Pour l’année 2026, Hyundai va faire bénéficier sa berline compacte i30 d’un troisième restylage.

Paul Pellerin

SCOOP – Avant l’échéance de 2035, et le passage au tout électrique en Europe, les constructeurs cherchent à conserver le plus longtemps possible leur gamme de véhicules à motorisation thermique. C’est le cas du constructeur coréen Hyundai qui va restyler une nouvelle fois sa berline compacte Hyundai i30. Cette Hyundai i30 restylée devrait être lancée l’an prochain.

Disponible depuis 2016 à la vente, la berline compacte Hyundai I30 a déjà été restylée en 2020 puis retouchée en 2024. C’est selon nos chasseurs de scoop un troisième restylage qui se profile pour cette auto. Ce restylage devrait être dévoilé en 2026 pour une commercialisation la même année. Pour le moment les prototypes camouflés sont encore en période de tests.

L’année 2035 s’approche et l’arrêt de la commercialisation de voitures neuves équipées de motorisations thermiques aussi. L’offre de véhicules 100 % électriques progresse, y compris chez Hyundai, mais les constructeurs sont toujours inquiets par le manque d’enthousiasme des clients de s’équiper de voitures électriques. C'est pourquoi les marques veulent conserver le plus longtemps possible une offre thermique dans leur catalogue.

Les ventes de véhicules électriques sont en hausse, mais ne parviennent pas à être aussi élevées que celles des véhicules thermiques. Hyundai, ainsi que de nombreux constructeurs, se voit contraint de prolonger la vie de ses véhicules thermiques et de multiplier les restylages.
Un, deux, trois liftings pour la Hyundai i30

Alors que la marque Renault s’est décidée à créer une nouvelle génération de sa Clio toujours équipée de motorisations thermiques électrifiées, de nombreux constructeurs veulent conserver à moindres frais leurs véhicules thermiques. Pour cela, quoi de plus simple qu’un bon restylage, quitte à le présenter, s’il s’agit d’un restylage important, pour un changement de génération. Ceci afin d’attirer plus facilement le regard des clients sur cette nouveauté. Dans ce but, la marque Hyundai va restyler une troisième fois sa berline compacte i30. C’est ce que montrent les images que nos chasseurs de scoop ont prises d’un prototype de Hyundai i30 SW (break) restylé.

Bien camouflé à l’avant, à l’arrière et des deux côtés, ce prototype de Hyundai i30 SW restylé reçoit aussi un camouflage à l’intérieur. Cela peut indiquer, sans qu’on en soit totalement sûr, que le restylage, qui sera sans doute le dernier, pourrait être important.
Un dernier restylage pour rester au catalogue

Le prototype photographié par nos chasseurs de scoop est un modèle break qui est en ce moment en Allemagne. Il est camouflé à l’avant, à l’arrière, mais aussi sur les flancs, tandis que l’habitacle a également droit à un important camouflage. Cela veut dire qu’outre des améliorations en matière de consommation et d'émissions, la Hyundai i30 devrait bénéficier de quelques modifications cosmétiques à l'avant, à l'arrière et peut-être sur les flancs, tandis que l’équipement de l’habitacle (en particulier les écrans numériques) devrait avoir droit lui aussi à son lot de modifications. Il est vrai que le modèle est vieillissant et ne correspond plus vraiment à la gamme actuelle. De plus le restylage de 2024 ayant été pour le moins discret (motif de calandre, ouïes latérales du bouclier), un lifting plus profond est vraisemblablement envisagé pour permettre à cette préretraitée de poursuivre sa carrière pendant quelques années.

