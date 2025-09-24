Hyundai compte séduire les familles nombreuses au Salon de Lyon 2025

Voici le dernier né de la marque propulsé par l’électricité, un gros bébé de 5,06 m de long, de près de 2 mètres de large et d’un empattement atteignant 3,13 m. Véritable véhicule familial, cet Ioniq 9 peut accueillir jusqu’à sept passagers dans des conditions très convenables, même pour ceux installés au troisième rang.

Côté coffre, il est aussi généreux avec un volume maximal de 2 500 litres (tous sièges rabattus), 908 litres en configuration à cinq places et 338 litres en sept places. À cela s’ajoute un frunk de 52 à 88 litres selon les versions.

Côte technique, le Ioniq 9 offre le choix entre trois électromoteurs de 218, 307 et 428 ch, associés à une grande batterie de 110 kWh de capacité. Résultat, l’autonomie revendiquée devient confortable : entre 600 et 620 km. Et pour couronner le tout, il profite d’une architecture de 800 volts avec à la clé une puissance de charge culminant à 350 kW.

En plus d’être très habitable, ce voyageur assure un grand confort de suspension, donne accès à plusieurs rangements et prises USB tout en profitant d’un système multimédia convaincant. Le conducteur doit en revanche accepter un comportement peu dynamique.

Le Hyundai Ioniq 9 n’a pas beaucoup de concurrents. Il doit toutefois faire face à son cousin technique Kia EV9, mais aussi au BYD Tang et au luxueux Cadillac Vistiq. Le coréen est commercialisé entre 70 000 et 87 000 €, soit un tarif de départ proche de celui du Chinois.

Au premier abord, le Ioniq 9 attire les regards des visiteurs du Salon de Lyon. Ensuite, la plupart curieux sont surpris et conquis par l'espace offert à bord. Il reste encore à convaincre, car malgré ses qualités, il nécessite un budget solide.