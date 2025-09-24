Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Hyundai Ioniq 9

Hyundai compte séduire les familles nombreuses au Salon de Lyon 2025

Dans Salons / Salon de Lyon

Julien Bertaux

0  

La nouveauté du stand du constructeur coréen ne passe pas inaperçue, notamment grâce à son gabarit et son design audacieux. Mais l’intérieur n’est pas en reste non plus.

Hyundai compte séduire les familles nombreuses au Salon de Lyon 2025
Le Hyundai Ioniq 9 est pour le moins imposant, mais il se montre généreux à bord.

Voici le dernier né de la marque propulsé par l’électricité, un gros bébé de 5,06 m de long, de près de 2 mètres de large et d’un empattement atteignant 3,13 m. Véritable véhicule familial, cet Ioniq 9 peut accueillir jusqu’à sept passagers dans des conditions très convenables, même pour ceux installés au troisième rang.

Côté coffre, il est aussi généreux avec un volume maximal de 2 500 litres (tous sièges rabattus), 908 litres en configuration à cinq places et 338 litres en sept places. À cela s’ajoute un frunk de 52 à 88 litres selon les versions.

La planche de bord est d'un design moderne tout en affichant une présentation soignée.
La planche de bord est d'un design moderne tout en affichant une présentation soignée.

Côte technique, le Ioniq 9 offre le choix entre trois électromoteurs de 218, 307 et 428 ch, associés à une grande batterie de 110 kWh de capacité. Résultat, l’autonomie revendiquée devient confortable : entre 600 et 620 km. Et pour couronner le tout, il profite d’une architecture de 800 volts avec à la clé une puissance de charge culminant à 350 kW.

Hyundai compte séduire les familles nombreuses au Salon de Lyon 2025
Hyundai compte séduire les familles nombreuses au Salon de Lyon 2025

En plus d’être très habitable, ce voyageur assure un grand confort de suspension, donne accès à plusieurs rangements et prises USB tout en profitant d’un système multimédia convaincant. Le conducteur doit en revanche accepter un comportement peu dynamique.

Le Hyundai Ioniq 9 n’a pas beaucoup de concurrents. Il doit toutefois faire face à son cousin technique Kia EV9, mais aussi au BYD Tang et au luxueux Cadillac Vistiq. Le coréen est commercialisé entre 70 000 et 87 000 €, soit un tarif de départ proche de celui du Chinois.

J'aime

L'accès aux places du troisième rang.
L'accès aux places du troisième rang.

Je n'aime pas

Le gabarit, difficile de garer un tel engin.
Le gabarit, difficile de garer un tel engin.

L'instant Caradisiac

Au premier abord, le Ioniq 9 attire les regards des visiteurs du Salon de Lyon. Ensuite, la plupart curieux sont surpris et conquis par l'espace offert à bord. Il reste encore à convaincre, car malgré ses qualités, il nécessite un budget solide.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Hyundai Ioniq 9

Hyundai Ioniq 9

SPONSORISE

Actualité Hyundai

Voir toute l'actu Hyundai

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/