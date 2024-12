La Hyundai i30 profite d'un restyling presque invisible

EN BREF Berline compacte 2ᵉ restyling À partir de 28 700 €

Vous avez devant vous une pré-retraitée. Alors, oui, cela peut paraître sévère, mais cela fait maintenant 7 ans que la i30 est présente sur notre marché. Une durée particulièrement longue pour Hyundai, qui a généralement des cycles de vie plus courts. Écoulée à environ 50 000 exemplaires en France, la troisième génération de la compacte fait durer le plaisir avec un deuxième restylage, encore plus léger que le premier.

Attention, sortez la loupe tant il est difficile de percevoir, les évolutions qui ont été apportées. Elles se concentrent principalement sur une modification du motif de la calandre et c’est encore moins visible sur la finition N-Line de notre modèle d’essai et il en est de même des ouïes latérales du bouclier repensées à la marge.

Aucun changement au niveau de la partie arrière. À noter que ces transformations touchent toutes les carrosseries, que ce soit la berline ou le break.

Même tendance dans l’habitacle. On retrouve donc une présentation très classique avec la généralisation de l’instrumentation numérique de 10,25 pouces et de l’écran multimédia de même taille. Relativement fluide, celui-ci souffre tout de même d’un fonctionnement assez complexe en raison de nombreux menus. Rien à redire concernant la qualité des matériaux et d’assemblage, qui est tout à fait correcte et gagne pour l’occasion quelques nouveaux garnissages et selleries.

Statu quo pour les aspects pratiques avec une contenance de coffre avec 395 litres, ce qui est dans la bonne moyenne de la catégorie. Mais il est toujours regrettable que l’habitabilité arrière soit un peu décevante, notamment l’espace aux jambes.