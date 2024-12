La Hyundai i30 profite d'un restyling presque invisible

La concurrence : du grand classique

Beaucoup de marques généralistes ont réduit leur présence sur le segment des compactes. Il en résulte que le nombre de concurrentes est moins important qu’auparavant. Dans cette configuration, il en ressort tout de même que la i30 n’est clairement pas la mieux placée en raison d’un prix supérieur aux autres. Elle est ainsi vendue 36 150 €, soit 3 000 € de plus que sa cousine, la Kia Ceed équipée du même moteur et que la 308 pourvue d’une motorisation hybride. L’écart est encore plus conséquent avec la C4 puisqu’il atteint 4 500€.

À retenir : dernière ligne droite

Avec son second restyling, Hyundai prolonge la carrière de sa compacte, même si les ventes de cette dernière n’ont jamais réussi à faire de l’ombre aux références de la catégorie. Il n’en demeure pas moins que la i30 reste une compacte séduisante avec notamment un style affirmé, en particulier dans cette finition N-Line, un équipement très complet, un comportement plaisant et une garantie de 5 ans/kilométrage illimité.

Caradisiac a aimé

L’équipement très

Le compromis confort

Le style dans cette finition N-Line Caradisiac n'a pas aimé Les tarifs élevés

La boîte qui manque de réactivité

La consommation importante