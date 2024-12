La Hyundai i30 profite d'un restyling presque invisible

La i30 est désormais uniquement disponible en essence avec le 1.0 T-GDI 100 ch et le 1.5 T-GDI 140 ch micro-hybridé. Par rapport au précédent restyling, l’offre évolue notamment avec la disparition du diesel et l’élargissement des motorisations essence et c’est justement la plus puissante d’entre elles que nous avons aujourd’hui pour cet essai.

Contrairement au 1.0, le 1.5 est un quatre cylindres qui développe 140 ch et un couple de 253 Nm disponible entre 1 500 et 3 000 tr/min, qui bénéficie d’une micro-hybridation 48 volts. Plaisant à l’usage, ce moteur est couplé uniquement à la boîte à double embrayage à 7 rapports, qui fait preuve d’une certaine lenteur, notamment lors des phases d’accélération, et elle a tendance à passer trop rapidement le rapport supérieur, ce qui altère un peu le dynamisme de la voiture. Heureusement, la présence de palettes au volant permet de contourner ce désagrément. Toutefois, sans être parfait, l’ensemble est plutôt agréable. On regrettera néanmoins la consommation importante puisque nous avons relevé près de 9,0 litres/100 km.

Question comportement, la i30 nous livre une prestation convaincante. Les mouvements de caisse sont très bien contenus, le confort est bon, mais on aurait aimé un plus de dynamisme. Un ressenti dû notamment à une direction, qui aurait mérité d’être plus consistante.