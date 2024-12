La Hyundai i30 profite d'un restyling presque invisible

Hyundai profite de ce deuxième restyling pour simplifier la gamme de sa compacte. Désormais, celle-ci se compose uniquement de deux finitions.

L’entrée de gamme « Creative » (à partir de 28 700 €) comprend l’aide au stationnement avant et arrière, l’allumage automatique des phares, l’aide au maintien, la caméra de recul, le chargeur par induction, la climatisation automatique bizone, l’instrumentation numérique 10,25 pouces, la compatibilité Apple CarPlay et AndroîdAuto, les projecteurs bi-LED automatiques, les jantes alliage 17 pouces, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur de vitesse, l’accès et le démarrage sans clé, la navigation Europe, les vitres arrière surteintées, les 4 vitres électriques et le système multimédia 10,25 pouces.

Le niveau « N-Line » (à partir de 36 150 €) ajoute le kit carrosserie spécifique, les différents modes de conduite, les jantes alliage 18 pouces, la sellerie cuir/alcantara, les sièges avant électriques et le volant chauffants, la surveillance des angles morts, le toit ouvrant panoramique et le volant sport.

Le coin techno : plus de techno de série À côté des quelques retouches esthétiques, la i30 voit sa dotation s’améliorer avec notamment de série désormais l’aide au stationnement avant et arrière, ainsi que l’alerte de distance de stationnement, qui avertit le conducteur en cas de détection d’un obstacle en marche avant ou en marche arrière à vitesse réduite.