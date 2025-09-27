Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Hyundai Ioniq 5 N

Hyundai rappelle les premières séries de Ioniq 5 N

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Grégory Martineau

3  

La plus turbulente des coréennes peut, dans certaines circonstances, connaître des problèmes liés à son système de freinage.

Tous ceux qui ont eu la chance de l’essayer sont unanimes : la variante N, pour Nurburgring, du SUV Hyundai Ioniq 5 démontre que voiture électrique et sportivité ne sont plus incompatibles. Ce monstre de 650 ch délivre, en effet, des performances et de sensations dignes d’une GT.

Si son prix, supérieur à 75 000 €, limite forcément sa diffusion, la Ioniq 5 N connaît un large succès d’estime. Et ce n’est sans doute pas le rappel que vient d’orchestrer Hyundai, et qui porte la référence 51D105, qui devrait entacher son aura. D’autant qu’il intervient avant même que l’on déplore le moindre accident.

Usage spécifique

En effet, pour que survienne le problème qui fait l’objet de cette action, il faut impérativement que la fonction "freinage pied gauche" soit activée. Une configuration que les possesseurs de ce modèle semblent rarement utiliser en usage quotidien. Dans ce cas, le logiciel de contrôle de l’IEB (Integrated Electronic Brake, frein électronique intégré) peut déclencher la dépressurisation du système de freinage antiblocage. Ce phénomène peut entraîner une dégradation des performances de freinage et, en conséquence, un allongement des distances d’arrêt.

Plus de 20 mois de production concernés

Les Ioniq 5 N qui sont en cours de rappel ont été homologués sous le type CE e9*2018/858*11054*05 et sont sortis de chaîne entre le 13 mars 2023 et le 11 décembre 2024. Leurs numéros de série sont compris entre KMHKN818PRU000071 et KMHKR818XRU007329.

 

