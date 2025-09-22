Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Kia Ev4

Essai

La nouvelle Kia EV4 risque de faire très mal aux Peugeot e-308 et Renault Mégane !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli , mis à jour

6  

Avec cette inédite berline compacte électrique dotée de batteries maousses, Kia a visiblement trouvé une bonne recette pour proposer de bonnes aptitudes à voyager sans exploser le budget, le tout dans un écrin original. Les Peugeot e308, Renault Mégane E-Tech et même Volkswagen ID.3 en frémissent déjà…

La nouvelle Kia EV4 risque de faire très mal aux Peugeot e-308 et Renault Mégane !

En bref :

berline compacte 100 % électrique

Batteries de 58,3 ou 81,4 kWh utiles

Moteur avant de 204 ch

Éligible aux primes de l'État

Prix catalogue à partir de 38 290 €

 

Pour sûr, le design de l'EV4 ne fera pas l'unanimité, mais a le mérite d'être original. Et ceux qui apprécient risquent bien de faire une bonne opération, d'autant que les compactes électriques se font rares, et souvent perfectibles. Si l'on prend l'exemple des Renault Mégane E-Tech et Peugeot e-308 qu'elle concurrence avec sa longueur de 4,43 m, le plaisir de conduite est au rendez-vous, mais pas la facilité à voyager, tant en termes d'autonomie que de capacités de charge.

Avec sa nouvelle berline, Kia semble cocher toutes les cases. La première : l'autonomie. Certes, la plus petite batterie ne fait pas de miracle avec ses 58,3 kWh nets (440 km en cycle mixte), mais la grosse (+ 4 600 €) annonce jusqu'à 625 km en cycle mixte WLTP grâce à une capacité utile de 81,4 kWh. Notez que toutes deux sont au Nickel-Manganèse-Cobalt et réparables (voir encadré dans la page équipement). De quoi faire pâlir les Françaises, dont les piles sont uniquement comparables à la Coréenne d'entrée de gamme.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Même la VW ID.3 haut de gamme GTX, bien plus chère, est battue avec sa batterie de 79 kWh nets autorisant 603 km. L'Allemande devrait toutefois garder l'avantage de ravitaillements plus brefs avec 26 mn pour passer de 10 à 80 % sur borne rapide en courant continu, contre 31 mn pour l'EV3 dont le débit en électricité reste limité à 128 kW. Décevant pour une Kia ? Un peu, sachant que les modèles huppés de la marque annoncent des valeurs record grâce à un voltage deux fois supérieur (800 V au lieu de 400). Mais le résultat est honorable pour une telle capacité, sachant que la puissance de charge chuterait progressivement avec encore 118 kW à 70 %…

Avec 4,43 m de long, l'EV4 est 17 cm plus longue qu'une VW I.D3, et 6 cm plus longue qu'une Peugeot e308. Le style est osé avec des ailes galbées mais plissées et dotées d’extensions rectilignes, un capot plongeant, et de larges custodes ornées d’un bandeau noir qui ceinture le pavillon.
Autre atout de cette voiture, et pas des moindres : sa production en Europe, plus précisément en Slovaquie sur les chaînes de feu la Kia Ceed (à Žilina), qui donne accès aux primes dispensées via les certificats d'économie d'énergie, de 3 100 € minimum. Mieux : la fabrication de sa batterie en Pologne ouvre également la voie à la nouvelle bonification de 1 000 €. De quoi rendre l'auto compétitive puisqu'en déduisant ces deux coups de pouce, la version d'appel dotée de la plus grosse batterie démarre à 38 790 €, tandis que notre modèle d'essai Earth revient à 41 090 €. 

Spacieuse et cossue !

Une proposition d’autant plus alléchante que l’auto se révèle spacieuse avec notamment un volume de chargement remarquable de 435 dm3 (selon les normes VDA) et des places arrière vastes, tant au niveau des jambes que de la tête, y compris pour des passagers de 1,80 m, même si les sièges avant laissent peu de places pour glisser les pieds quand ils sont au plus bas.

Malgré des assises basses, les places arrière s'avèrent confortables, d'autant qu'on a de la place.
Si le seuil est haut, le volume de 435 dm3 dépasse ceux des rivales, bien souvent situés sous les 400 dm3.
La Coréenne s’apprécie également à l’avant avec une planche de bord cossue, recouverte d’un élégant tissu gris, et dotée de systèmes infodivertissement lisibles et fonctionnels (malgré des icônes simplistes). En outre, l’EV4 a la bonne idée de mêler écran tactile et touches physiques pour la commande de chauffage. Reste à savoir si l'auto tient ses promesses sur la route…

La présentation est réussie, d'autant que les matériaux se révèlent cossus. On apprécie également l'ergonomie de la grande dalle numérique, avec notamment un écran tactile dédié à la clim entre ceux de l'instrumentation et du système multimédia, intelligemment secondé par des touches physiques sous les aérateurs centraux.
Chiffres clés *

  • Longueur : 4,43 m
  • Largeur : 1,86 m
  • Hauteur : 1,48 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 435 l / 1 391 l
  • Boite de vitesse : NC
  • Carburant : Electrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Juillet 2025

* A titre d'exemple pour la version 81.4 KWH 204 CH AUTONOMIE LONGUE EARTH.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

Sommaire

6  

En savoir plus sur : Kia Ev4

Kia Ev4

