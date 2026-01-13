Le leasing social des voitures électriques a profité aux Français ruraux plutôt qu’aux citadins

Après une édition 2024 particulièrement appréciée des Français qui pouvaient louer une voiture électrique neuf à des prix incroyablement bas grâce à cette formule, la « fournée 2025 » du leasing social s’est terminée à la fin de l’année dernière. Comme en 2024, elle a permis l’attribution de 50 000 véhicules électriques neufs en location « aidée », ciblant avant tout les ménages aux faibles revenus.

Le succès de cette seconde édition du leasing social a tout de même été moins fulgurant puisque les formules de location proposées étaient beaucoup moins attrayantes qu’en 2024 : au lieu de 13 000€ d’aide par véhicule, il n’y avait plus que 7 000€, désormais financés par les certificats d’économie d’énergie (CEE) plutôt que l’argent public « direct ». Résultat, les formules de location aidée étaient moins attractives avec des autos coûtant un peu moins de 100€ par mois dans le meilleur des cas, alors qu’elles pouvaient descendre à moins de 50€ en 2024.

Les bénéficiaires n’ont pas tous de faibles revenus

D’après le communiqué de presse du gouvernement, « 45 % des bénéficiaires appartiennent aux trois premiers déciles de revenus (contre 40 % lors de la précédente édition) ». Comme en 2024, le leasing social a donc profité aussi aux ménages aux ressources financières des autres classes que celles des plus pauvres (le gouvernement ne donne pas le détail des autres déciles parmi les bénéficiaires).

Rappelons qu’en 2024 lors de la première édition du leasing social, des concessionnaires nous rapportaient des cas où les bénéficiaires de cette formule étaient parfois des familles aisées profitant de l’occasion pour louer une petite auto électrique à des sommes défiant toute concurrence.

Les bénéficiaires habitent plutôt en milieu rural

Autre enseignement de cette seconde fournée du leasing social, les bénéficiaires habitent plutôt à la campagne : « 55 % des commandes sont destinées aux ménages ruraux (51 % en 2024) », peut-on lire.

Le communiqué précise aussi que seulement 34 % des voitures électriques louées grâce au leasing social en 2025 sont fabriquées en France, et que « Près de 30 % des véhicules commandés sont utilisés dans des zones à enjeux pour la qualité de l’air ».

Pour l’instant, on ignore si le leasing social sera reconduit en 2026 et sous quelles conditions. Rappelons que le bonus écologique ouvert à tous les Français à l’achat d’une voiture électrique neuve a récemment augmenté (lui aussi financé par les crédits CEE).