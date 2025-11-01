Renault sera-t-il le grand gagnant du leasing social 2025 ?

Un mois pile après l’ouverture de la saison 2 du leasing électrique, Renault affiche son satisfecit.

Dans un communiqué le constructeur « dresse un premier bilan très positif des commandes de ses trois modèles » éligibles dans le cadre du dispositif 2025.

La R5 plébiscitée

La Renault 5 arrive en tête des voitures plébiscitées dans le cadre du dispositif, avec 10 000 exemplaires écoulés. Soit près d’un quart (24 %) de l’ensemble des 41 500 dossiers déjà acceptés à ce jour.

Le constructeur a également souligné le bon score de la Renault 4 et de la Mégane E-Tech qui, victime de son succès, « n’est plus disponible dans le cadre du dispositif ». Sans pour autant chiffrer le succès de celles-ci.

Forte présence

La raison de la performance de Renault peut s’expliquer par sa forte présence lors de cette édition 2025 du dispositif.

Avec 8 types de voitures différentes présentés, la macque est celle ayant proposé le plus de versions tous constructeurs confondus (7 versions pour Peugeot et 4 pour Citroën) dont cinq de la populaire R5,

Depuis janvier, la citadine au losange caracole en tête des voitures électriques les plus vendues dans l’Hexagone (21 734 exemplaires) devant la Tesla Model Y (15 666 ex) mais hors leasing social, la Citroën ë-c3 (11 587 unités), la Scenic V (10 850 ex) et la Peugeot e-208 (7 883 unités).

Où sont les autres marques ?

Une extrapolation de la dynamique du marché des VE particuliers neufs vendus en France et des forces en présence lors de l’édition 2025 du leasing électrique, permet, au jeu des pronostics, de pressentir le vainqueur de la saison 2 du leasing social.

Le leasing social n’est pas encore terminé et faute de communication des autres marques, il apparaît difficile de connaître la position réelle de chacune. Mais tiré par la popularité de sa R5, Renault a toutes les chances de gagner l’édition 2025 du leasing social.