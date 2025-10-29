Leasing social saison 2 : c’est bientôt la fin !

Depuis l’ouverture du dispositif, le 30 septembre, 41 500 dossiers ont été validés dont 11 360 par des bénéficiaires résidant ou travaillant dans des zones à enjeu pour la qualité de l’air, rapporte le ministère de la transition écologique.

Après avoir alterner départ en fanfare et coup de moins bien, le dispositif devrait s'arrêter d'ici mi-novembre.

Du scepticisme au satisfecit

Dès son ouverture, le dispositif avait connu un départ fulgurant. 30 000 commandes avaient été enregistrées dès la première semaine. Laissant espérer une fin rapide du dispositif.

Mais avec 40 000 dossiers validés en trois semaines, l’élan semblait retomber comme un soufflé. Loin des standards de départ, le leasing 2025 roulait à une vitesse d’environ 1 500/1 800 dossiers semaine. Un coup de mou significatif alors que le dispositif atteignait sa vitesse de croisière.

Moins de dossiers refusés

Les critères d’accès plus stricts ont permis de mieux cibler les bénéficiaires, avec comme résultat une meilleure canalisation des demandes en évitant la saturation de l’année dernière. Cela a limité l’affluence clients, mais a également permis une baisse du nombre de demandes invalides par rapport à 2024.

Chaque bénéficiaire conserve un délai légal de rétractation de quatorze jours, sans frais de dossier, ni caution exigée. Et ainsi de remettre son véhicule à disposition dans le dispositif.

Une liste d’attente en cas de désistement

C’est pourquoi le gouvernement va instaurer une liste d’attente pour « permettre aux concessionnaires d’enregistrer les commandes », même une fois le quota initial de 50 000 dossiers atteint. Celle-ci évoluera en fonction des désistements ou des dossiers non valides, afin de pouvoir réattribuer les véhicules disponibles aux ménages en attente.

Au total, l’enveloppe totale allouée au dispositif atteindra les 370 millions d’euros, avec des aides aux acquéreurs financés par des certificats d’économie d’énergie (CEE).