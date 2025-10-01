Le leasing social encore une fois pris d’assaut

En 2024, le dispositif du leasing social était plié en l’espace de deux mois seulement. Les 50 000 contrats subventionnés par l’État sont partis comme des petits pains.

La saison deux s’annonce du même acabit. Il a suffi de quelques heures pour que 18 000 demandes soient déclarées hier à 18 h, selon Le Figaro. Si ce chiffre paraît impressionnant, il n’est pas étonnant.

Depuis plusieurs mois, les constructeurs ont monté de nombreux dossiers afin d’être prêts, le jour J. Renault a évoqué des « dizaines de milliers de demandes » et Stellantis parle même de plus de 100 000 dossiers. À ce stade, le dispositif pourrait déjà être saturé, notamment pour les zones à faibles émissions.

Déjà trop tard pour en bénéficier ?

Toujours selon les chiffres communiqués par le ministère de la Transition écologique, 3 900 prétendants au leasing social vivent ou résident dans une ZFE, alors que seulement 5 000 dossiers seront acceptés. Là aussi, la saturation guette.

Même si le ministère précise que les chiffres évoqués sont « sous réserve de la validation des dossiers transmis », les jours du dispositif de l’État sont déjà comptés. Le gouvernement a prévenu que les dossiers non préparés n’auront quasiment aucune chance d’aboutir et que « la sélection se fera dans l’ordre chronologique des dépôts ». Les concessionnaires ont dû faire face à plus d’un million de demandes l’année dernière.

Pour rappel, les personnes éligibles au leasing social doivent être majeures, habiter en France, avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16 300 €, habiter à plus de quinze kilomètres de son lieu de travail et utiliser sa voiture personnelle pour s’y rendre, ou faire plus de 8 000 km par an avec sa voiture personnelle dans le cadre de son activité professionnelle. Au total, 25 modèles sont éligibles à partir de 95 €/mois.