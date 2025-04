Comment la nouvelle Peugeot E-208 électrique obtient-elle son autonomie "record" ?

La Peugeot E-208 laissait le choix entre deux tailles de batteries : 50 kWh brut avec un moteur électrique de 136 chevaux sur l’entrée de gamme et 51 kWh brut avec un moteur électrique de 156 chevaux sur le haut de gamme, donné pour 410 km d’autonomie maximale WLTP.

Le constructeur au lion vient de publier un nouveau communiqué officiel annonçant une amélioration de cette autonomie maximale sur la version haut de gamme équipée du moteur de 156 chevaux. Il y a quelques jours, plusieurs médias avaient annoncé cette amélioration de l’autonomie maximale de la E-208 de 156 chevaux, expliquant qu’elle passait aux plus grosses batteries de 54 kWh brut (et 51 kWh net) installées dans le châssis des E-2008, Opel Mokka Electric et autres Jeep Avenger.

Juste une amélioration logicielle ?

Comme l'avançaient nos confrères, Peugeot décrit dans sa publication d'aujourd'hui un gain de 23 km sur son autonomie (pour une autonomie maximale désormais fixée à 433 km WLTP) mais sans évoquer de passage à de plus grosses batteries dans le communiqué. Les communicants de Peugeot France nous confirment pourtant bien que la E-208 à grosses batteries utilise désormais des accumulateurs de 54 kWh brut au lieu de 51 précédemment (voir tableau ci-dessous). « La nouvelle certification qui a eu lieu en 2025 a confirmé les optimisations apportées au groupe motopropulseur pour augmenter l'autonomie par rapport à la dernière certification en 2023 », nous précise-t-on chez Peugeot.

Le configurateur officiel, lui, affiche pourtant toujours les capacités de 50 et 51 kWh pour les E-208 de 136 et 156 chevaux, mais avec l'autonomie maximale de 433 km dans ce dernier cas. Il s'agit donc probablement d'une erreur.

De son côté, Opel avait déjà acté la semaine dernière une augmentation de l’autonomie maximale de sa Corsa Electric (utilisant les mêmes groupes motopropulseurs que la E-208) avec jusqu’à 429 km sur la version de 156 chevaux, grâce à « une chimie de batterie optimisée » et « une gestion du groupe motopropulseur améliorée ». Le communiqué officiel du constructeur allemand précisait bien que cette augmentation de l’autonomie se faisait via les batteries de 51 kWh sans indiquer un passage aux accumulateurs de 54 kWh. Contrairement aux autres publications du groupe Stellantis, Opel évoquait-il un chiffre de capacité "nette" (ce qui correspondrait à celle des batteries de 54 kWh brut) ?

Une stratégie étonnante ?

Si l'Opel Corsa Electric de 156 chevaux conserve bien des batteries de 51 kWh de capacité brute (nous attendons des précisions de la part d'Opel), cela signifierait que Stellantis utilise désormais deux batteries différentes dans ses deux citadines électriques "haut de gamme" alors qu'elles conservaient précédemment le même groupe motopropulseur. Cette E-208 à batteries de 54 kWh s’affiche actuellement 35 400€ ou 31 700€ après remise. La Corsa Electric de 51 kWh, elle, demande 33 500€ (ou 30 555€ après remise). Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y aurait officiellement que 4 km d'autonomie maximale WLTP entre les deux voitures avec un écart de 3 kWh de capacité brute ! Les batteries de 54 kWh brut seraient ainsi moins efficientes que celles de 51 kWh brut. Notons que d'après le configurateur en ligne d'Opel, l'autonomie maximale de la Corsa Electric de 156 chevaux se limite à 424 km et non pas 429 km comme écrit dans le communiqué officiel.

Nouveaux équipements pour la E-208

Peugeot précise que la E-208 gagne aussi de nouveaux équipements : un planificateur de route embarqué (enfin !), une caméra vidéo utilisée pour améliorer l'efficacité du système de détection des piétons et cyclistes, un coloris de carrosserie inédit ou encore, une "pré-installation de la fonction V2L".