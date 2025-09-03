Alors cette Citroën ë-C3 à 19 990€ avant bonus, vous en pensez quoi ?

Citroën l’avait officialisée il y a quelques semaines et elle s’ouvre enfin aux commandes. Elle, c’est la nouvelle ë-C3 électrique de base équipée de petites batteries de 30 kWh au lieu des accumulateurs de 44 kWh de la version disponible depuis son lancement en 2024. Elle coûte 19 990€ en prix de base dans sa finition d’entrée de gamme You, équipée de la climatisation mais pas de l’écran tactile central. En finition Plus avec une meilleure finition extérieure et un équipement intérieur plus intéressant, elle est facturée 23 300€ (soit le prix de la ë-C3 à grosses batteries dans sa finition You).

Attention à l’autonomie, évidemment

A ce prix, évidemment, il faudra se contenter d’une autonomie considérablement réduite : les batteries de 30 kWh sont officiellement homologuées pour 206 km d’autonomie au maximum, au lieu de 320 pour la ë-c3 à 44 kWh. Dans la vraie vie, il faudra donc plutôt compter sur une autonomie de 150 km ou même moins avec des trajets autoroutiers à 130 km/h.

Par ailleurs, l’auto ne dispose pas de la charge rapide en courant continu de série et il faut alors se contenter d’une puissance maximale de charge de 7,4 kW en courant alternatif, avec un 20-80% effectué en 4h10 sur wallbox. Pour 500€ de plus, elle peut se charger à 30 kW en courant continu et repasser de 20 à 80% de batterie en 36 minutes. On a quand même vu beaucoup mieux pour voyager, mais cette auto vise vraiment les trajets urbains.

A partir de 15 790€ pour ceux qui ont droit au « gros » bonus

Avec le nouveau barème du bonus écologique français, cette ë-C3 à petites batteries revient à 15 790€ pour ceux dont les revenus donnent droit au bonus maximal de 4 200€. Sinon, c’est 16 890€ pour les autres qui se contentent du bonus de 3 100€. Sachant qu’une Dacia Spring démarre à 16 900€ (comme la Leapmotor T03), la Citroën ë-C3 se positionne ainsi parmi les voitures électriques les moins chères du marché avec une autonomie maximale similaire (225 km pour la Dacia, 265 pour la T03), mais moins d’équipement de série.