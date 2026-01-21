Ces voitures avec lesquelles vous pouvez rouler à fond sur l’autoroute sans aucun risque pour votre permis
Malgré les nombreux radars et le Code de la route, il est encore possible de rouler à fond, « pied au plancher », en voiture. Il suffit de choisir le bon modèle.
Dépasser la vitesse maximale, notamment sur l’autoroute, expose à des risques bien sûr, mais aussi à des amendes salées, voire un séjour en prison dans le cadre d’un délit. Malgré tout, l’envie de titiller la pédale de droite reste d’actualité pour certains amateurs de vitesse.
Rassurez-vous, il existe une solution pour rouler à fond tout en restant dans la légalité, du moins sur autoroute. Avec l’avènement de la voiture électrique, les vitesses maximales ont totalement chuté. Prenez l’exemple d’une Peugeot 208, lorsque la version hybride de 145 ch pointe à 210 km/h, la GTi forte de 280 ch ne file qu’à 180 km/h ! À cette vitesse, vous n’irez pas très loin, mais vous risquez gros.
À l’inverse, aucun risque avec une ancienne Volkswagen e-up !, une Peugeot Ion ou une plus récente Renault 5 Five de base puisqu’elles sont incapables de dépasser les 130 km/h ! Même constat pour la dernière Renault Twingo, elle aussi ne carburant qu’aux watts. Il n’y a pas que chez Renault que votre permis est à l’abri, c’est aussi le cas avec la Leapmotor T03 (130 km/h). Mais il existe encore plus « sûr » en choisissant la Dacia Spring ou la Citroën ë-C3 d’entrée de gamme qui plafonnent à 125 km/h seulement.
Il est toutefois possible de dépasser la vitesse maximale légale au volant d’une Fiat Grande Panda (132 km/h). Seulement, entre la marge technique du radar et du compteur de vitesse, aucun risque de se faire avoir. Idem du côté de la Hyundai Inster à batterie de 42 kWh (140 km/h maxi).
Bientôt au tour des thermiques ?
Si, dans un passé pas si lointain, certains modèles thermiques comme la Smart Fortwo de première génération ou la Suzuki Wagon R + ne faisaient guère mieux que ceux précités, assiste-t-on aujourd’hui à une tendance de fond, du moins pour les citadines ? Olivier François, le patron de Fiat, a récemment indiqué vouloir brider ses 500, Pandina et Grande Panda… qu’elles soient électriques ou thermiques.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération