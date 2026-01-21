Ces voitures avec lesquelles vous pouvez rouler à fond sur l’autoroute sans aucun risque pour votre permis

Dépasser la vitesse maximale, notamment sur l’autoroute, expose à des risques bien sûr, mais aussi à des amendes salées, voire un séjour en prison dans le cadre d’un délit. Malgré tout, l’envie de titiller la pédale de droite reste d’actualité pour certains amateurs de vitesse.

Rassurez-vous, il existe une solution pour rouler à fond tout en restant dans la légalité, du moins sur autoroute. Avec l’avènement de la voiture électrique, les vitesses maximales ont totalement chuté. Prenez l’exemple d’une Peugeot 208, lorsque la version hybride de 145 ch pointe à 210 km/h, la GTi forte de 280 ch ne file qu’à 180 km/h ! À cette vitesse, vous n’irez pas très loin, mais vous risquez gros.

À l’inverse, aucun risque avec une ancienne Volkswagen e-up !, une Peugeot Ion ou une plus récente Renault 5 Five de base puisqu’elles sont incapables de dépasser les 130 km/h ! Même constat pour la dernière Renault Twingo, elle aussi ne carburant qu’aux watts. Il n’y a pas que chez Renault que votre permis est à l’abri, c’est aussi le cas avec la Leapmotor T03 (130 km/h). Mais il existe encore plus « sûr » en choisissant la Dacia Spring ou la Citroën ë-C3 d’entrée de gamme qui plafonnent à 125 km/h seulement.

Il est toutefois possible de dépasser la vitesse maximale légale au volant d’une Fiat Grande Panda (132 km/h). Seulement, entre la marge technique du radar et du compteur de vitesse, aucun risque de se faire avoir. Idem du côté de la Hyundai Inster à batterie de 42 kWh (140 km/h maxi).

Bientôt au tour des thermiques ?

Si, dans un passé pas si lointain, certains modèles thermiques comme la Smart Fortwo de première génération ou la Suzuki Wagon R + ne faisaient guère mieux que ceux précités, assiste-t-on aujourd’hui à une tendance de fond, du moins pour les citadines ? Olivier François, le patron de Fiat, a récemment indiqué vouloir brider ses 500, Pandina et Grande Panda… qu’elles soient électriques ou thermiques.