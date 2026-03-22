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Renault Twingo

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La Twingo, une histoire de plus de cinquante ans qui s’apprête à rebondir

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Stéphane Schlesinger

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Si la « vraie » Twingo a été révélée en 1992, sa genèse remonte à… la fin des années 60. Avec sa resucée électrique dont l’arrivée est imminente, on peut dire que cette lignée de petits modèles est la plus longue de l’Histoire de Renault !

La Twingo, une histoire de plus de cinquante ans qui s’apprête à rebondir

Dès la fin des années 60, Renault comprend qu’il y a un marché pour des micro-citadines. Ce n’est, à vrai dire, pas bien compliqué, quand on voit le succès, par exemple, de la Fiat 500. La Régie, qui a lancé les études de celle qui deviendra la R5, à l’énorme succès, planche aussi de façon d’abord décousue sur un modèle plus court encore. Le magazine l’Auto-Journal se fait d’ailleurs écho d’une Renault 2 dès 1971, et révèle sur la modularité inédite de son habitacle.

En 1971, l'Auto-Journal révèle le projet Renault 2, qui ne verra jamais le jour. Via Lignesauto.fr
En 1971, l'Auto-Journal révèle le projet Renault 2, qui ne verra jamais le jour. Via Lignesauto.fr

Au sein de la régie, les idées foisonnent pour ce projet codé VBG, « véhicule bas de gamme », censé remplacer la R4, mais sans nuire à la R5. On a de grandes ambitions, mais voilà, on manque de ressources techniques. En effet, apparue en 1972, la R5 reprend la suspension, l’architecture mécanique, le bloc et la boîte de la R4, déjà plus de prime jeunesse et plutôt compliqués à produire. Il faut donc tout revoir : plate-forme, trains roulants et moteur. Tout ceci coûte horriblement cher, et on devine que la future mini-voiture ne disposera pas d’un potentiel de ventes suffisant pour le rentabiliser. Son segment de marché est réduit !

En 1975, cette maquette à la bouille très sympa est proposée, qui ne sera pas retenue. Déjà, on imagine susciter le coup de coeur comme le fera la Twingo finale !
En 1975, cette maquette à la bouille très sympa est proposée, qui ne sera pas retenue. Déjà, on imagine susciter le coup de coeur comme le fera la Twingo finale !

Certes, on envisage un 3-cylindres inédit, certes, les maquettes se multiplient, mais le projet sera plusieurs fois mis sur pause. En 1975, l’idée de Jacques Nocher semble toutefois sur les rails pour être industrialisée. Des prototypes roulent, qui sont d’ailleurs photographiés par l’Auto-Journal en 1979. On s’attend à voir débouler la  Renault 2 en concessions.

Mais voilà, les finances du constructeur sont catastrophiques, notamment à cause du rachat de l’américain AMC, et rien ne sort. Pourtant le travail continue, avec les apports intéressants de Marcello Gandini et Giugiaro notamment, mais... sans avancée concrète.

Ce projet original et rationnel à la fois, dû à Jacques Nochet, passera très près de l'industrialisation au début des années 80.
Ce projet original et rationnel à la fois, dû à Jacques Nochet, passera très près de l'industrialisation au début des années 80.

En 1986, Jean-Pierre Ploué produit une très jolie maquette monocorps, et l’arrivée de Patrick le Quément en 1987, débloquera la situation. Impressionné par la créativité des designers, il pousse à la renaissance du projet, et cela débouchera en 1992 (pour une commercialisation en 1993) sur la brillante Twingo. Design audacieux, modularité exceptionnelle, prix comprimé), la petite Renault sera produite jusqu’en 2007, à plus d’un million d’unités. Rentable ? Voire.

Marcello Gandini proposera en 1984 sa Piccola, dont la carrosserie dotée d'énormes éléments en plastique, serait assemblée en 30 minutes seulement.
Marcello Gandini proposera en 1984 sa Piccola, dont la carrosserie dotée d'énormes éléments en plastique, serait assemblée en 30 minutes seulement.

En tout cas, la Twingo II, révélée cette année-là, emprunte beaucoup à l’excellente Clio 2 pour réduire les coûts, mais son design est raté. Des responsables pas très futés ont jugé intelligent de priver la Twingo d’un de ses arguments majeurs : sa bouille, dont ils ont cru qu’elle était un frein commercial alors qu’il s’agissait d’un accélérateur. Patatras ! 

En 1986, la maquette de Jean-Pierre Ploué sera développée et débouchera sur la Twingo finale, à droite.
En 1986, la maquette de Jean-Pierre Ploué sera développée et débouchera sur la Twingo finale, à droite.

Par la suite, Renault va continuer à ne plus comprendre sa Twingo. En 2014, il en présente une troisième génération, qui n’est en fait qu’une Smart redessinée par Renault. La ligne est sympa, mais la modularité, l’autre argument massue de la Twingo 1, a disparu. Le moteur arrière l’a empêché ! Résultat, des ventes qui baissent encore.

En 1993, la Renault Twingo est commercialisée à un prix très agressif : le début d'une carrière à succès.
En 1993, la Renault Twingo est commercialisée à un prix très agressif : le début d'une carrière à succès.

Sa carrière s’arrête en 2024, mais là, Renault annonce la venue d’une quatrième Twingo. Celle-ci, qui s’apprête à être commercialisée, est une resucée esthétique assez brillante de son ancêtre de 1992. Du néo-rétro de youngtimer en quelque sorte, à l’image de la Renault 5 E-Tech. Surprise, la banquette coulissante fait son grand retour, de sorte qu’on a envie de se réjouir. 

 

En 2007, la Renault Twingo 2 perd complètement le charme qui a participé au succès de sa devancière. Quelle clairvoyance !
En 2007, la Renault Twingo 2 perd complètement le charme qui a participé au succès de sa devancière. Quelle clairvoyance !

Mais voilà, le constructeur a cru bon de vanter la conception très rapide cette Twingo 4, tout en annonçant vouloir économiser 400 € sur le prix de revient de ses autos. Un combo dont on sait qu’il peut se révéler absolument délétère pour la fiabilité !

En 2014, la Renault Twingo 3 retrouve un peu de la bouille de 1993 mais sa base de Smart interdit tout retour de la proverbiale modularité.
En 2014, la Renault Twingo 3 retrouve un peu de la bouille de 1993 mais sa base de Smart interdit tout retour de la proverbiale modularité.

Autre source d’interrogation : cette Twingo a été codéveloppée avec la Chine, pays incontournable pour la petite voiture électrique. Oui, elle sera zéro émission, donc nettement plus chère que si elle s’était établie sur une base raccourcie de Dacia Sandero. En tout cas, la Twingo 4 débute à 19 470 € avant déduction de certaines aides. Pour info, en 1993, la Twingo 1 coûtait 55 000 F, soit 13 950 € actuels, en profitant d’une polyvalence infiniment supérieure à celle de sa descendante à batteries…

La Renault Twingo E-Tech de 2026 actualise de façon très sympa le look de 1993. Mais le choix du tout-électrique demeure un pari audacieux...
La Renault Twingo E-Tech de 2026 actualise de façon très sympa le look de 1993. Mais le choix du tout-électrique demeure un pari audacieux...
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