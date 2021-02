Fiabilité de la Renault Twingo 3 : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

1. En bref

La Twingo a été la minicitadine star, et un best-seller de Renault pendant près de 20 ans. Elle reste encore aujourd'hui, pour sa troisième génération, la meilleure vente de son segment en France, mais sans la flamboyance de la première génération, qui avait représenté une petite révolution à sa sortie, en matière de praticité et d'habitabilité.

Mais la troisième génération, dont il est question ici, change de philosophie. Suite à un partenariat avec Daimler, elle partage sa plateforme avec la Smart ForFour, et hérite d'une architecture de propulsion, qui modifie complètement son visage et ses aspects pratiques.

Ainsi, exit la banquette coulissante, l'habitabilité énorme, ou le volume de coffre géant, au choix. Exit aussi la bonne accessibilité mécanique. Mais bonjour la position de conduite moins verticale, une maniabilité en ville hors pair, l'isolant de coffre qui tente de contenir la chaleur provenant du moteur, un intérieur de meilleure qualité et surtout, un look un peu plus jovial.

Elle propose des puissances comprises entre 65 et 110 en version GT, tirées d'un trois cylindres 0.9 litre, ou 1.0 litre, existe en boîte automatique sur tous les moteurs depuis 2017, et une version 100 % électrique est arrivée en octobre 2020. Si les performances sont globalement satisfaisantes dans l'ensemble, et la tenue de route saine, la Twingo peut faire peur à cause d'une forte sensibilité au vent latéral. Et elle consomme un peu... Enfin sa fiabilité est loin d'être exemplaire, vous allez le voir.